Українська вітроенергетична асоціація звинуватила «Лігу антитрасту» в брехні (текст заяви)

«Ліга антитрасту» розповсюджує брехню щодо «зеленої» енергетики на замовлення підприємств споживачів пільгового струму – інвестори

Організація «Ліга антитрасту» поширює неправдиву інформацію щодо «зеленої» енергетики в інтересах підприємств, які прагнуть отримувати струм на пільгових умовах. Таку заяву оприлюднила Українська Вітроенергетична Асоціація (УВЕА) на своїй сторінці в Facebook, коментуючи оприлюднену напередодні «Лігою антитрасту» інформацію на сайті «Лівий берег».

«Інформація, яка подана організацією «Ліга антітраст» є спотворенням положень чинного законодавства, черговою спробою знівелювати всіх досягнень сектору відновлюваної енергетики та приховати махінації на ринку електричної енергії, а також свідчить про недолугість управління сектором енергетики», – зазначили в УВЕА.

На думку УВЕА, публікацію зробили на замовлення власників промислових підприємств, які прагнуть отримати привілеї при сплаті за електричну енергію, та мати надприбутки за здійснення махінацій на ринку електричної енергії.

В УВЕА звернули увагу на низку неправдивих тверджень в матеріалі «Ліги антитрасту». Зокрема, що про те, що держава нібито підтримує «зелену» енергетику 15 років, хоча насправді лише 10, оскільки перші проекти з альтернативної енергетики почали отримувати «зелений» тариф лише після 2010 року.

«Більше того, вже два роки сектор очікує впровадження іншого інструменту державної підтримки – «зелених» аукціонів – яке неодноразово переносилось, починаючи з квітня 2019 року», – зазначили в УВЕА.

В УВЕА також спростували твердження авторів публікації про те, що нібито «зелений» тариф спеціально завищений для гарантування можливості держави скуповувати усю «зелену» електроенергію, зазначивши, що нарощування виробництва електроенергії з альтернативних джерел спрямовано на раціональне споживання викопних видів палива та зменшення залежності України від імпорту.

«Відповідно до діючого законодавства, «зелений» тариф застосовується державою для сприяння використання ВДЕ і є економічним стимулом держави, спрямованим на заохочення використання таких джерел при виробництві електроенергії та прискорення впровадження відповідних екологічно чистих технологій», – наголосили в УВЕА.

Та зазначили, що з боку держави здійснюється контроль за розвитком ВДЕ, а показники приросту виробництва струму з альтернативних джерел визначені низкою нормативних документів. Зокрема, відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 605-р від 18 серпня 2017 року, частка ВДЕ у загальному енергетичному балансі України досягне 25% у 2035 році.

«Наразі, станом на 31 грудня 2020 року, частка ВДЕ складає всього лиш 11,3% з урахування ГЕС великої потужності, а якщо казати саме про сонце, вітер та біоенергетику, то їх частка в національному електроенергетичному балансі становить лише 7,3%», – повідомили в УВЕА

А також звернули увагу, що досягнення частки ВДЕ у 19% в загальному енергобалансі на кінець 2021 року, як струджують в «Лізі антитрасту», абсолютно нереалістичне.

«Враховуючи відсутність запровадження «зелених» аукціонів (старт яких неодноразово переносився з 2019 року), скорочення «зеленого» тарифу для існуючих та нових станції з ВДЕ у 2020 році, наявність заборгованості перед виробниками з ВДЕ у понад 20 млрд грн та наявність при владі лобістів нішевих промислових груп, досягнення 19% на кінець 2021 року, тобто зростання частки ВДЕ майже утричі всього за один рік, виглядає щонайменше нереалістичним», – наголосили в УВЕА.

Нагадаємо, підприємства відновлюваної енергетики подають позови про невиконання державою своїх обов'язків щодо оплати за вироблену «зелену» електроенергію і, крім «Державного покупця», суди почали залучати як відповідача також Кабінет міністрів України, як сторону, яка підписувала меморандум з інвесторами в поновлювану енергетику і яка ухиляється від його виконання.

Водночас Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань з погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії. Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, проте цього не сталося. Станом на середину лютого виплачено тільки 3 мільярди гривень «старого» боргу. Крім того, інвестори на бачать ніяких рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

В Енергоспівтоваристві ЄС вказують, що заборгованість держави перед підприємствами «зеленої» енергетики, виплата якої фінансується через тариф на передачу електроенергії компанією «Укренерго» заважатиме сертифікації компанії для приєднання енергосистеми України до європейської ENTSO-E. На думку представника Єврокомісії в Україні Торстена Велерта, Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний 2020 року меморандум, а також максимально наблизити момент запуску «зелених» аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з поновлюваних джерел.