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    Економіка та фінанси

    Тарифи для промисловості знизяться: НКРЕКП прийняла постанову про зниження тарифу Укренерго

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    Тарифи для промисловості знизяться: НКРЕКП прийняла постанову про зниження тарифу Укренерго

    Таке зменшення вартості має відбутися за рахунок виключення з прогнозного балансу вироблення електроенергії на об'єктах «зеленої» енергетики, що не введені в експлуатацію

    Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг прийняла постанови «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електроенергії ДП «НЕК «Укренерго». Даним документів Регулятор знизив тариф держкомпанії на 10% з 347,43 до 312,14 грн / МВт · год. Відповідне рішення прийняте на засіданні Комісії 12 липня 2019 року.

    «Положення про покладання спеціальних зобов'язань на учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів в процесі функціонування ринку електричної енергії передбачає зобов'язання оператора системи передачі в частині закупівлі 80% обсягів електричної енергії, необхідних для компенсації технологічних витрат на передачу електроенергії електромережами на аукціонах в ДП «НАЕК «Енергоатом». У зв'язку з цим виникає необхідність перегляду структури і рівня тарифу на послуги з передачі електричної енергії ДП «НЕК «Укренерго».

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    Нагадаємо, зниження тарифу «Укренерго» є єдиним інструментом для зниження тарифів на електроенергію для промислових споживачів. Так, Асоціація енергетики України направила лист в НКРЕКП з пропозицією про зниження тарифу «Укренерго» на 38%. Таке зменшення має відбутися за рахунок виключення з прогнозного балансу вироблення електроенергії на об'єктах «зеленої» енергетики, що не введені в експлуатацію.

    Тарифи для населення в новому ринку не виросли.

    Як повідомлялося раніше, Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв рішення про призупинення дії постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг від 07.06.2019 №954 та від 07.06.2019 №955.

    НКРЕКП подала апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення тарифів НЕК «Укренерго».

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