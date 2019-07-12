Підстав для хвилювань «Укренерго» немає: ціни на електроенергію на ринку нижчі за встановлені обмеження, - експерт



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Корольчук вважає, що замість панічних заяв та маніпулювання розрахунками, «Укренерго» варто було б ініціювати зниження тарифу на послуги компанії, що після запуску ринку зріс на 400%

НКРЕКП встановила цінові обмеження на рівні 1,64 грн / кВт-година, а фактична ціна виявилася нижчою - 1,62 грн / кВт-год - Корольчук

Ціни на електроенергію після запуску ринку не перевищили встановлених обмежень. Зниження тарифу «Укренерго» дозволить їх зменшити. Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, коментуючи заяву керівництва «Укренерго» про нібито зростання цін на електроенергію для промисловості на 30% після запуску нового ринку.

«Дивує позиція «Укренерго», що дає відверто дивні розрахунки по ринку. Адже використовується найвища ціна електроенергії за увесь час торгів. До того ж, в компанії мовчать, що цю електроенергію ніхто не купив. Загалом НКРЕКП встановила price cap (цінові обмеження) на рівні 1,64 грн / кВт-година, а фактична ціна виявилася нижчою - 1,62 грн / кВт-год.», - написав Корольчук.



На думку експерта, замість панічних заяв та маніпулювання розрахунками, «Укренерго» варто було б ініціювати зниження тарифу на послуги компанії, що після запуску ринку зріс на 400%. Це дозволить знизити ціну на електроенергію.



«Укренерго» банально «забув» і не згадує, що найпростіший спосіб знизити тариф для промисловості - знизити тариф самого «Укренерго». Оскільки зростання тарифу для «Укренерго» склало 400%. Раніше тариф становив 0,07 грн / кВт-год. Зараз «Укренерго» має два окремих тарифи - передачу (0,34 грн / кВт-годину) і диспетчерське управління (0,89 коп / кВт-година)… Тільки от «Укренерго» не поспішає займатися цими питаннями. Хоча саме вони і повинні ініціювати такий перегляд», - зазначив Корольчук.



Експерт повідомив, що НКРЕКП вже розглядає проект постанови, який встановлює новий тариф на послуги «Укренерго» з передачі електроенергії з 1 серпня 2019 року на рівні 31,21 коп / кВт-год, що на 10% нижче нинішнього тарифу. А також наголосив, що є потенціал для ще більшого його зниження за рахунок перегляду енергобалансу.



«Є ще один шлях зниження тарифу. Він уже був озвучений і обговорений багатьма представниками ринку. Це - перегляд енергобалансу, виключення з прогнозного балансу вироблення електроенергії на об'єктах відновлювальних джерел енергії, що не введені в експлуатацію. Там перспектива зниження тарифу складає більше 10 коп / кВт-год, що становить майже 40%», - пояснив Корольчук.



Нагадаємо, з 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії». Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.



27 червня Окружний адміністративний суд Києва за позовом АТ «Нікопольський завод феросплавів» зупинив дію постанов, що встановили тарифи для Національної енергокомпанії «Укренерго» на передавання електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. Зазначені постанови були ухвалені НКРЕКП для забезпечення функціонування нової моделі ринку електроенергії.