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    Економіка та фінанси

    «Роттердам+» забезпечив найнижчу ціну на електроенергію, – Розенко

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    Для мене питання одне: якщо ціна найнижча для населення України, значить, це правильна річ, - Розенко - «Роттердам+» забезпечив найнижчу ціну на електроенергію, – Розенко
    Для мене питання одне: якщо ціна найнижча для населення України, значить, це правильна річ, - Розенко

    Віцепрем’єр: Якщо ціна найнижча для населення України, значить, це правильна річ

    На думку віце-прем’єр-міністра з питань соціальної політики Павла Розенко, методика «Роттердам+» є правильною і вигідною, оскільки завдяки їй в Україні зберігаються найнижчі в Європі тарифи на електроенергію для населення.

    «Для мене питання одне: якщо ціна найнижча для населення України, значить, це правильна річ. Значить для людини, персонально для кожного українця ця схема є найвигіднішою з точки зору того, що для них зберігається найнижча ціна на електроенергію. І тому я ефективність міряю лише з одного, як сприймає ціну громадянин України», - заявив віцепрем’єр під час ефіру на телеканалі 112.

    Формула «Роттердам+» забезпечує найнижчу ціну вугілля. Про це написав у Facebook головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов з посиланням на дані, що були озвучені 19 серпня на нараді в Офісі президента за участю глави держави Володимира Зеленського.

    За інформацією голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксани Кривенко, економія для побутових і промислових споживачів завдяки формулі «Роттердам+» становила до 40 млрд грн.. Це відбувалось завдяки введенню граничної ціни вугілля у структурі тарифу на електроенергію.

    Україна зберігає найнижчі тарифи на електроенергію для населення в Європі. Середньозважений тариф для домогосподарств в Україні становить 1,03 грн за 1 кВт*год, тоді як аналогічна середня ціна кіловат-години в країнах ЄС на рівні 20,5 євроцента" (майже 6 грн), - інформують «Українські новини».

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