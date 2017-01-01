Відсьогодні почали діяти нові тарифи на комунальні послуги

НКРЕП оновила структуру тарифів для енергогенеруючих компаній

Сьогодні, 29 листопада, набрали чинності нові тарифи на тепло, холодну воду та гарячу воду. Відповідні постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» від 28 листопада 2017 року.



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НКРЕП оновила структуру тарифів для енергогенеруючих компаній

Сьогодні, 29 листопада, набрали чинності нові тарифи на тепло, холодну воду та гарячу воду. Відповідні постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» від 28 листопада 2017 року.

Зокрема, НКРЕКП оприлюднила 17 постанов, якими регулюються комунальні тарифи на постачання холодної води та водовідведення обласними та міськими водоканалами, а також тарифи на теплову енергію та гаряче водопостачання для компаній, які генерують і постачають тепло та гарячу воду.

Регулятор оновив структуру тарифів для енергогенеруючих компаній та компаній-потачальників.

Деталізовану інформацію про поетапне підвищення тарифів для побутових споживачів можна прочитати на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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