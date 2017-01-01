Відсьогодні почали діяти нові тарифи на комунальні послуги
- Вчора, 16:35
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НКРЕП оновила структуру тарифів для енергогенеруючих компаній
Сьогодні, 29 листопада, набрали чинності нові тарифи на тепло, холодну воду та гарячу воду. Відповідні постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» від 28 листопада 2017 року.
Зокрема, НКРЕКП оприлюднила 17 постанов, якими регулюються комунальні тарифи на постачання холодної води та водовідведення обласними та міськими водоканалами, а також тарифи на теплову енергію та гаряче водопостачання для компаній, які генерують і постачають тепло та гарячу воду.
Регулятор оновив структуру тарифів для енергогенеруючих компаній та компаній-потачальників.
Деталізовану інформацію про поетапне підвищення тарифів для побутових споживачів можна прочитати на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
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