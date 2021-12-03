Топ-10 агрокомпаній, які отримали найбільше відшкодування ПДВ у листопаді

У сумі сільгоспкомпанії отримали 4,92 млрд. грн. повернення ПДВ

Перше місце серед агрокомпаній із повернення податку на додану вартість (ПДВ) в Україні за листопад посів СП «Нібулон». Компанія отримала 1,22 млрд грн. відшкодувань з бюджету. Про це стало відомо із даних Державної казначейської служби, передає Elevatorist.com.

До десятки найбільших отримувачів відшкодування ПДВ в агросекторі також увійшли:

Кернел-трейд (Кернел) — 831,508 млн грн;

«АДМ Юкрейн» (Archer Daniels Midland Company) — 790,418 млн грн;

«Каргілл» — 516,11 млн грн;

«Вайтерра Україна» (раніше «Гленкор Агрікалчер Україна») — 263,169 млн грн;

«Сантрейд» (Bunge) — 322,16 млн грн;

«Кофко Агрі Ресорсіз Україна» — 315,063 млн грн;

«Дельта Вімар Україна» — 241,772 млн грн;

«Олсідз Блек Сі» — 173,405 млн грн;

«ЛДК Україна» — 166,876 млн грн.

У сумі ці сільгоспкомпанії отримали 4,92 млрд. грн. повернення ПДВ, що становить 27,9% від загальної суми відшкодувань з бюджету країни.

Як раніше повідомлялося, всі громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном мають сплачувати обов’язкові платежі або податки державі. Зокрема, власники земельних ділянок щороку зобов’язані сплачувати земельний податок, крім випадків, коли вони звільнені від плати за землю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що чутки про додаткові платежі із землекористувачів, які нібито передбачені в законопроєкті №5660, що вже наробив галасу, сильно перебільшені. Насправді ніякий додатковий податок на город там не передбачений.