Уряд виділив 7,8 млн грн громадянам, які постраждали в АТО

З цієї суми передбачено надати допомогу 14 особам, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції

На черговому засіданні Кабінету Міністрів України було прийняте рішення щодо виділення Міністерству у справах ветеранів України 7 млн 786 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги особам, постраждалим в антитерористичній операції. Про це повідомляє пресслужба КМУ.

Відповідний проєкт був розроблений та наданий до розгляду Уряду Міністерством економіки України.

З цієї суми передбачено надати допомогу 14 особам, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції. Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету.

З початку року Уряд спрямував на надання допомоги громадянам, які постраждали в антитерористичній операції, майже 125 млн гривень. Матеріальну допомогу отримали 170 осіб з інвалідністю та 41 родина загиблих учасників АТО та ООС.

Виплата здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 № 336 згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги деяким категоріям осіб у разі їх загибелі або інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманого під час участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Одноразова допомога у разі встановлення інвалідності залежно від групи інвалідності виплачується у наступних розмірах: І група – 400, ІІ група – 300, ІІІ – група 250 прожиткових мінімумів. У разі загибелі (смерті) допомога становить 750 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 2270 гривень.