  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Україна домовилася про повітряне сполучення з Ісландією

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна домовилася про повітряне сполучення з Ісландією - Україна домовилася про повітряне сполучення з Ісландією
    Україна домовилася про повітряне сполучення з Ісландією
    фотот з відкритих джерел

    Міністри підписали угоду між Кабінетом Міністрів та урядом Ісландії про повітряне сполучення

    Україна домовилася з Ісландією про повітряне сполучення. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ у соціальній мережі Facebook.

    «Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав угоду про повітряне сполучення з Ісландією, яка відкриє нові можливості для подорожей українців», – зазначає пресслужба.

    Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфіорд Гільфадоттир у рамках засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Стокгольмі.

    Міністри підписали угоду між Кабінетом Міністрів та урядом Ісландії про повітряне сполучення.

    Угода про повітряне сполучення між Ісландією та Україною відкриває нові можливості для початку прямих регулярних рейсів.

    Як повідомлялося, Lufthansa перенесла відновлення рейсів Київ-Мюнхен.

    Також лоукостер Wizz Air скасовує всі рейси між Україною та Угорщиною. Причиною такого рішення є закриття угорських кордонів для іноземців з 1 вересня.

    Угорщина прийняла рішення закрити кордони для іноземців з 1 вересня в рамках боротьби з поширенням Covid-19.

    Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp Airlines із 25 вересня запускає рейси з Києва до Стамбула (Туреччина).

    Теги: ОБСЄ авіаперевезення Україна Дмитро Кулеба авіарейс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна домовилася про повітряне сполучення з Ісландією