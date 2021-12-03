Україна домовилася про повітряне сполучення з Ісландією

Міністри підписали угоду між Кабінетом Міністрів та урядом Ісландії про повітряне сполучення

Україна домовилася з Ісландією про повітряне сполучення. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ у соціальній мережі Facebook.

«Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав угоду про повітряне сполучення з Ісландією, яка відкриє нові можливості для подорожей українців», – зазначає пресслужба.

Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфіорд Гільфадоттир у рамках засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Стокгольмі.

Міністри підписали угоду між Кабінетом Міністрів та урядом Ісландії про повітряне сполучення.

Угода про повітряне сполучення між Ісландією та Україною відкриває нові можливості для початку прямих регулярних рейсів.

Як повідомлялося, Lufthansa перенесла відновлення рейсів Київ-Мюнхен.

Також лоукостер Wizz Air скасовує всі рейси між Україною та Угорщиною. Причиною такого рішення є закриття угорських кордонів для іноземців з 1 вересня.

Угорщина прийняла рішення закрити кордони для іноземців з 1 вересня в рамках боротьби з поширенням Covid-19.

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp Airlines із 25 вересня запускає рейси з Києва до Стамбула (Туреччина).