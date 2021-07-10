Податок на город: в Мінфіні розповіли деталі плати за користування землею

Ніякого нового податку на город не буде - Мінфін

В законопроєкті передбачені мінімальні податкові зобов’язання, які ляжуть на плечі власників земельних ділянок

Чутки про додаткові платежі із землекористувачів, які нібито передбачені в законопроєкті №5660, що вже наробив галасу, сильно перебільшені. Насправді ніякий додатковий податок на город там не передбачений.

Мінфін поквапився заспокоїти українських дрібних фермерів і власників городніх ділянок. Ніякого нового податку на город не буде.

«Перш за все, заспокоїмо пересічних громадян. Присадибних ділянок та городів ці нововведення не торкнуться», – йдеться в повідомленні Мінфіну.

Однак при цьому в законопроєкті все ж передбачені «мінімальні податкові зобов’язання» (МНО), які ляжуть на плечі власників земельних ділянок. Розмір МНО буде розраховуватися в залежності від величини нормативної грошової оцінки кожної конкретної земельної ділянки, а також від мінімального доходу, який власник може отримати з цієї ділянки.При цьому в Мінфіні стверджують, що по суті цей новий грошовий збір із власників земельних ділянок «жодним чином не є додатковим податком або збором». Мовляв, те, що в народі поквапилися назвати податком на город, вводять як засіб для боротьби з тіньовою орендою землі.

В уряді припускають, що в Україні загальна площа такої землі, яка знаходиться в тіньовій оренді, становить 8,4 мільйона гектара.

«Якщо фізична особа – власник земельної ділянки здає її в офіційну оренду, то МНО для нього взагалі не розраховується. У цьому випадку податки повинен платити безпосередньо орендар», – роз’яснили суть свого плану у Мінфіні.

Нагадаємо, 5 червня, Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді ввести мінімальне податкове зобов’язання на земельну ділянку, хоча раніше подібна ідея провалилася. Відповідний законопроєкт №5600 зареєстровано на сайті Ради.