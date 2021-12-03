Україна закрила в'їзд із восьми країн через штам «Омікрон»

Нові правила набрали чинності з 00:00 3 грудня

Опівночі 3 грудня набуло чинності рішення Кабміну про заборону перетину кордону України іноземцями, які прямують з восьми африканських країн. В цих країнах стрімко поширюється новий штам коронавірусу під назвою «Омікрон». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову Кабміну.

Перетин кордону забороняється іноземцям, які перебували щонайменше 7 днів на території наступних країн:

Південно-Африканська Республіка;

Ботсвана;

Зімбабве;

Намібія;

Лесото;

Королівство Есватіні;

Мозамбік;

Малаві.

Обмеження не стосується іноземців, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, а також працівників іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій та членів їх сімей.

Українці та іноземці, яким дозволено в'їзд в країну, що повертаються в Україну після щонайменше 7 днів перебування в цих африканських країнах, зобов'язані пройти самоізоляцію або обсервацію протягом 14 днів.

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