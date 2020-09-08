Топ-менеджер «Укрпошти» переходить в «Укрзалізницю»



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Олександр Перцовський працює в «Укрпошті» з жовтня 2016 року

За словами гендиректора «Укрпошти», Перцовський заклав основу декількох проєктів, які визначать майбутнє компанії

Перший заступник генерального директора «Укрпошти» Олександр Перцовський на початку жовтня переходить на роботу в «Укрзалізницю». Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Facebook.

Смілянський не назвав майбутньої посади Перцовського.

«Відразу про головне. Мій перший заступник – Олександр Перцовський – переходить на початку жовтня в «Укрзалізницю». Я дуже радий, що після того, як я очолив компанію, він погодився увійти в команду в ролі людини, яка відповідала за всю операційну і міжнародну частину «Укрпошти». Багато наших нагород – це заслуга Олександра і його команди», – написав Смілянський.

За словами гендиректора «Укрпошти», Перцовський заклав основу декількох проєктів, які визначать майбутнє компанії.

До відома, Перцовський працює в «Укрпошті» з жовтня 2016 року. Раніше був керівником з розвитку бізнесу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні компанії DHL.

Як повідомлялося 14 серпня, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський написав президенту Зеленському заяву із проханням вивести його зі складу наглядової ради «Укроборонпрому». Своє рішення він пояснив «службовою необхідністю».