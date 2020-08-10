«Укрпошта» до кінця року планує запустити 500 мобільних відділень



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У Чернігівській області 130 сучасних поштових авто вже обслуговують майже 1500 сіл

Пересувні поштові відділення почнуть працювати в шести областях

Держпідприємство «Укрпошта» до кінця року запустить 500 нових пересувних поштових відділень в шести областях.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в Тelegram-каналі.

За його словами, мова йде про Київську, Одеську, Херсонську, Закарпатську, Черкаську та Чернівецьку області.

Мобільні поштові відділення вже два роки успішно працюють в Чернігівській області, зазначив міністр.

Там 130 сучасних авто обслуговують майже 1500 сіл.

До слова, раніше керівник «Укрпошти» оприлюднив прибуток підприємства за пів року.

Також керівник «Укрпошти» поінформував, що за час карантину держкомпанія відкрила 20 нових поштових відділень і цього року планує придбати 650 нових авто.

Нагадаємо, «Укрпошта» закупила 411 пістолетів «Форт-17» у підприємства Міністерства внутрішніх справ України для проекту пересувних відділень. Їх планують видати водіям-супроводжувачам.