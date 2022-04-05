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    Економіка та фінанси

    Торговельні мережі зможуть залучити пільгові кредити, – Шмигаль

    Торговельні мережі зможуть залучити пільгові кредити під 5% річних - Торговельні мережі зможуть залучити пільгові кредити, – Шмигаль
    Торговельні мережі зможуть залучити пільгові кредити під 5% річних
    фото з відкритих джерел

    Торговельні мережі зможуть залучити пільгові кредити до 1 млрд грн строком на рік під 5%

    Кабінет Міністрів надасть торговельним мережам можливість залучити пільгові кредити строком на один рік під 5% річних на поповнення обігових коштів. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду.

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що під час засідання уряд підтримав рішення, яке дасть можливість торговельним мережам залучити пільгові кредити до 1 млрд грн строком на рік під 5%.

    Як зауважив Прем’єр-міністр, це дозволить поповнити обігові кошти, не закривати магазини та вчасно розраховуватися за продукти з українськими виробниками.

    «Продовольчі мережі сьогодні фактично стали об’єктами критичної інфраструктури. Уряд тісно співпрацює з такими мережами, аби в усіх містах і селах були продукти харчування, соціальні товари та речі першої необхідності», — наголосив очільник Уряду.

    Денис Шмигаль підкреслив, що держава допомагатиме магазинам, адже розуміє, що вони зіштовхнулися з низкою форс-мажорів і проблем.

    За останні тижні Кабінет міністрів України напрацював дев’ять основних напрямків того, як країна буде жити, працювати, накопичувати ресурси, захищатися в умовах повномасштабної війни.

    Теги: росія окупанти кредит війна продукти держава Україна уряд харчування окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Торговельні мережі зможуть залучити пільгові кредити, – Шмигаль