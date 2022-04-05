Торговельні мережі зможуть залучити пільгові кредити, – Шмигаль

Торговельні мережі зможуть залучити пільгові кредити до 1 млрд грн строком на рік під 5%

Кабінет Міністрів надасть торговельним мережам можливість залучити пільгові кредити строком на один рік під 5% річних на поповнення обігових коштів. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що під час засідання уряд підтримав рішення, яке дасть можливість торговельним мережам залучити пільгові кредити до 1 млрд грн строком на рік під 5%.

Як зауважив Прем’єр-міністр, це дозволить поповнити обігові кошти, не закривати магазини та вчасно розраховуватися за продукти з українськими виробниками.

«Продовольчі мережі сьогодні фактично стали об’єктами критичної інфраструктури. Уряд тісно співпрацює з такими мережами, аби в усіх містах і селах були продукти харчування, соціальні товари та речі першої необхідності», — наголосив очільник Уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що держава допомагатиме магазинам, адже розуміє, що вони зіштовхнулися з низкою форс-мажорів і проблем.

За останні тижні Кабінет міністрів України напрацював дев’ять основних напрямків того, як країна буде жити, працювати, накопичувати ресурси, захищатися в умовах повномасштабної війни.