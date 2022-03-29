Дев'ять напрямків порятунку країни. Уряд озвучив ключові рішення

Урядовці щодня наповнюють напрацьовані напрямки конкретними рішеннями

За останні тижні Кабінет міністрів України напрацював дев’ять основних напрямків того, як країна буде жити, працювати, накопичувати ресурси, захищатися в умовах повномасштабної війни. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму зверненні на засіданні уряду.

Він зазначив, що щодня кожен із цих напрямів урядовці наповнюють конкретними рішеннями.

Дев’ять напрямків порятунку України

«Армія понад усе»

«Мова йде про забезпечення сил оборони всім необхідним. Грошові виплати, зброя, техніка, їжа, пальне, розвиток військово-промислового комплексу. Всі ресурси перш за все направляємо саме на сили оборони. Десятки мільярдів вже перерозподілили на армію, і так будемо робити й надалі. Окремий блок – це зброя із-за кордону. Тут я не буду вдаватися в деталі. Точно можу сказати, що забезпечимо армію — забезпечимо перемогу», - повідомив Шмигаль.

«Продовольча безпека»

Сформовано стратегічні запаси їжі на декілька років в Україні.

Розпочалася посівна вже в 11 областях. «Держава дала аграріям кошти на закупівлю всього, що треба для цього. Кредити під 0%. Гарантії держави перед банками. Пальне, добрива, насіння. Все це є. Допомагаємо аграріям також з експортом і будемо зараз активно розширювати цей напрямок, адже країна має заробляти», - розповів Шмигаль.

Крім того, запустили програму безкоштовної роздачі ключових соціальних продуктів у прифронтових містах. Держава купує більше 10 таких продуктів і далі роздає людям. Це також і підтримка українського виробника — підтримка нашої харчової промисловості.

«Нова економічна політика»

Радикальне скорочення податків до 2% від обороту. Без ПДВ, без податку на прибуток. Повна дерегуляція для бізнесу. Декларативний принцип роботи. Найшвидша у світі митниця. Скасування імпортного ПДВ та ввізного мита. Кредити підприємцям під 0% до 60 млн грн. Допомога у релокації бізнесу в безпечні регіони.

«Все це разом дасть потужний ефект і має перезапустити економіку. Перші паростки цього ми вже бачимо», - зазначив прем’єр.

єПідтримка й соціальні програми допомоги

«Пенсії в березні проіндексували, за квітень — у регіонах, де йдуть бойові дії, пенсії виплачуються авансом. Всі соцвиплати платимо. За програмою єПідтримка виплатили по 6,5 тисячі грн тим, хто втратив роботу. Такі виплати вже отримали 3,5 млн людей. Всі види соціальних допомог, зарплати лікарям, вчителям — все це платиться і буде платитися», - запевнив Шмигаль.

Програма «Ти вдома», або допомога вимушеним переселенцям

Три ключові пункти програми:

житло,

робота,

гроші.

«Зробили 500 тисяч місць для тимчасового розміщення людей. Тим родинам, які приймають переселенців, будемо допомагати з оплатою комунальних послуг. Взяли до себе родину із трьох людей — отримаєте 1350 грн на оплату комунальних послуг, тобто по 450 грн за кожного, кого прихистили», - розповів прем’єр.

Окремо держава буде виплачувати щомісяця вимушеним переселенцям по 2 тис. грн для дорослих і по 3 тис. грн для дітей або для осіб з інвалідністю. Бізнесу, який бере на роботу переселенця, заплатять 6,5 тис. грн як часткову компенсацію зарплати для цієї людини.

«Енергетичний фронт»

«Назавжди від’єдналися від енергомереж Росії й Білорусі та приєдналися до європейської енергосистеми ENTSO-E. Історичний крок, завдяки якому маємо впевненість і стабільність. Всі види генерації працюють. Вугілля на складах є. Газу маємо 9 млрд кубів у сховищах. Видобуток газу за перші 3 місяці майже не просів, порівняно з попереднім роком», - повідомив Шмигаль.

Стосовно палива на АЗС. «Прибрали акциз, знизили ПДВ з 20% до 7%. Як бачимо, ціна бензину впала на 10 грн. Сформували домовленості з європейськими нафтопереробними заводами, аби країна була з паливом. Тисячі тонн пального вже їдуть в Україну», - сказав прем’єр.

«Логістика воєнного часу».

«Укрзалізниця» стала однією з основних компаній для держави. Щодня перевозяться тисячі тонн вантажів, сотні тисяч людей. Для автотранспорту відкрили окремі логістичні маршрути. Будуємо нові склади на західному кордоні, а також плануємо там вже найближчим часом відкривати нові пункти пропуску», - повідомив Шмигаль.

«Світ з Україною»

Три ключові напрямки:

гуманітарна допомога,

санкції проти агресора,

фінансова допомога.

«По гуманітарній допомозі. Вона тепер їде через кордон за 10 хвилин по декларації на 1 сторінку. Жодних черг немає. Жодних дозволів не потрібно. З 4 березня завезли вже 160 тисяч тонн такої гуманітарної допомоги», - повідомив прем’єр.

Санкції безпрецедентні. «Росія ізольована, але цього, безумовно, мало. Агресор має бути відкинутий не в 90-ті роки, а в 19 сторіччя. Він на це заслуговує, тому продовжимо говорити з партнерами щодо ембарго на купівлю нафти, щодо заборони заходу російських кораблів у європейські порти, щодо припинення роботи в Росії всіх західних компаній», - сказав Шмигаль.

Паралельно з цим уряд щодня має розмови щодо фінансової підтримки України. «Більше $3 млрд уже отримали. Ще щодо $10 млрд ведемо перемовини. І це лише початок», - зазначив прем’єр.

Відновлення України

Тут Шмигаль теж назвав три напрямки.

грамотний підрахунок всіх збитків наших людей та нашої держави від цієї агресії,

заморожування й арешт усіх російських коштів, активів за кордоном,

акумуляція коштів від партнерів у Фонд відновлення України.

«Мова йде про новий План відновлення України, який об’єднає країни світу: від США до Японії, від Австралії до Канади. Країни Європи готові демонструвати лідерство в цьому питанні, і сподіваємося це буде не тільки на словах, але ми дійсно побачимо, що таке об’єднана Європа, що таке об’єднаний світ навколо України», - підкреслив Шмигаль.