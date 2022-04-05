Одеська блогерка працювала коригувальницею вогню для окупантів (фото)

В Одесі блогерка фіксувала роботу українських ППО

В Одесі затримали жінку, яка знімала на відео роботу української ППО та надсилала це в російські телеграм-канали. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

У гаджетах 38-річної жінки знайшли докази того, що вона зливала відео роботи українських ППО у російські телеграм-канали.

Братчук розповів, що з інформації на вилучених у одеситки пристроях вдалось встановити, що вона знімала на відео роботу сил протиповітряної оборони. Ці кадри вона надсилала адміністраторам російських телеграм-каналів, які їх оприлюднювали. Завдяки таким відео ворог отримував змогу коригувати вогонь.

Крім того, затримана розповсюджувала у соцмережах заклики до порушення територіальної цілісності України.

Як повідомила прессекретарка Управління СБУ в Одеській області Анна Шевчук виданню Суспільне, жінці збираються повідомити про підозру у порушенні норм ч.2 ст. 110 Кримінального кодексу. За посягання на територіальну цілісність та недоторканність України вона може провести за гратами від п’яти до десяти років. При цьому санкція статті передбачає можливість конфіскації майна.

Також у СБУ повідомили, що розглядають обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.