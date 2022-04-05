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    Події в Україні

    В Україні розслідується майже п’ять тисяч воєнних злочинів Росії

    Зібрано майже 5 тис. доказів воєнних злочинів РФ - В Україні розслідується майже п’ять тисяч воєнних злочинів Росії
    Зібрано майже 5 тис. доказів воєнних злочинів РФ
    Фото: колаж з відкритих джерел

    Розслідування воєнних злочинів є нині завданням номер один для всієї правоохоронної системи України

    Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що в Україні розслідується майже п’ять тисяч воєнних злочинів Росії. Про це Венедіктова заявила під час прес-брифінгу у звільненому місті Буча.

    Очільниця Офіс Генерального прокурора зазначила, що розслідування воєнних злочинів є нині завданням номер один для всієї правоохоронної системи України.

    Вона повідомила, що таких злочинів на сьогодні зареєстровано тисячі. Біля п’яти тисяч із кваліфікацією – воєнні злочини. Майже дві тисячі – дотичні до воєнних злочинів. Усі кримінальні провадження різні за своїм обсягом та кількістю епізодів.

    «Ми мусимо розуміти, що навіть у такій жорстокій ситуації воєнні злочини – це перша ланка градації. Далі ідуть злочини проти людяності, геноцид. Всі ці злочини ми розслідуємо, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто розв‘язав цю війну аби знищити українців», – повідомила Ірина Венедіктова.

    Нагадаємо, у Київській області зафіксовано 1200 воєнних злочинів РФ.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 4 квітня особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.

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    Теги: трагедія росія окупанти геноцид війна Офіс Генерального прокурора розслідування Україна злочини проти людяності окупація #stoprussia
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    В Україні розслідується майже п’ять тисяч воєнних злочинів Росії