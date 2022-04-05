Розслідування воєнних злочинів є нині завданням номер один для всієї правоохоронної системи України

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що в Україні розслідується майже п’ять тисяч воєнних злочинів Росії. Про це Венедіктова заявила під час прес-брифінгу у звільненому місті Буча.

Очільниця Офіс Генерального прокурора зазначила, що розслідування воєнних злочинів є нині завданням номер один для всієї правоохоронної системи України.

Вона повідомила, що таких злочинів на сьогодні зареєстровано тисячі. Біля п’яти тисяч із кваліфікацією – воєнні злочини. Майже дві тисячі – дотичні до воєнних злочинів. Усі кримінальні провадження різні за своїм обсягом та кількістю епізодів.

«Ми мусимо розуміти, що навіть у такій жорстокій ситуації воєнні злочини – це перша ланка градації. Далі ідуть злочини проти людяності, геноцид. Всі ці злочини ми розслідуємо, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто розв‘язав цю війну аби знищити українців», – повідомила Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, у Київській області зафіксовано 1200 воєнних злочинів РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 4 квітня особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.