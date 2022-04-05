Прокуратура порушила справу проти мера Рубіжного – його підозрюють у держзраді

За даними слідства, у березні мер Рубіжного публічно закликав до підтримки рішень та дій Росії

На Луганщині мера Рубіжного Сергію Хортиву підозрюють у колабораціонізмі через заклики до співпраці з Росією. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, у березні 2022 року мер здійснював публічні заклики до підтримки рішень та дій Російської Федерації в частині так званої «віськової операції» на території України, збройних формувань та окупаційної адміністрації РФ», – йдеться у повідомленні.

Також він закликав до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією РФ. До того ж закликав до невизнання державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях України.

Зазначається, що за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна або без такої.

Російська армія, за даними українських військових, безперервно обстрілює місто Рубіжне Луганської області.

Як стверджує Генштаб ЗСУ, нині основні зусилля війська РФ зосереджують на взятті під контроль цього та інших населених пунктів Донбасу.

Нагадаємо, рашисти призначили в окупованій Каховці свого «гауляйтера».

Раніше заступниці голови Бердянської РДА оголосили підозру в держзраді.

Як відомо, Рада схвалила закон про націоналізацію майна колаборантів і росіян.

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