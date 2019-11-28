Товарообіг між Україною та Литвою цьогоріч зріс на 37,1% і досяг $1,5 млрд



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Експорт з України до Литви зріс на чверть, а імпорт литовських товарів в Україну збільшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 42,1%

Литва інвестувала в економіку України $182 млн, а за останні дев'ять місяців - $32 млн

Товарообіг між Україною та Литвою за останні дев’ять місяців зріс на 37,1% і досяг 1,5 млрд доларів США.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов у своєму виступі на засіданні Ради президентів України та Литви, повідомляє пресслужба президента.

За словами міністра, четвертий рік поспіль обсяги литовських інвестицій в економіку України істотно зростають.

«Зараз Литва інвестувала в економіку України 182 млн дол. І лише за дев'ять місяців цього року зростання склало 32 млн дол., тобто більше 20% всієї суми», - повідомив Милованов.

За словами міністра, експорт з України до Литви зріс на чверть, а імпорт литовських товарів в Україну збільшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 42,1%. Розширюється номенклатура товарів у взаємних поставках, відчутно активізувався і інвестиційне співробітництво.

Глава Мінекономіки наголосив, що подальший розвиток економічних зв'язків між державами безпосередньо залежить від співпраці українського і литовського бізнесу.

Він наголосив на важливості українсько-литовського економічного форуму, який відбувся 27 листопада у рамках офіційного візиту Володимира Зеленського в Литовську Республіку.

Як відомо, президент Володимир Зеленський 27 листопада відвідував з офіційним візитом Литовську Республіку.

У Вільнюсі пройшла офіційна церемонія зустрічі президентів України та Литви.

За результатами засідання Ради президентів України та Литовської Республіки, яке відбулося під головуванням Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи, було підписано низку документів.