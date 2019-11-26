Імпортуючи електроенергію з РФ, ми годуємо російських енергетиків і шахтарів замість власних, - нардеп



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Україна фактично фінансує країну-агресора через енергетику, коли імпортує струм з Росії, - парламентар

Через потужне зростання імпорту російської електроенергії вітчизняні теплові електростанції та шахти опинились перед загрозою закриття, - Гончаренко

Імпортуючи електроенергію з РФ, що стало можливим через «поправку Геруса», ми фінансуємо економіку країни-агресора і годуємо російських енергетиків і шахтарів замість власних.

Про це завив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Депутат звернув увагу, що через потужне зростання імпорту російської електроенергії вітчизняні теплові електростанції та шахти опинились перед загрозою закриття. І наголосив, імпортуючи струм, Україна фактично фінансує країну-агресора через енергетику.

«Загроза є абсолютно реальною, вся історія з імпортом електроенергії з РФ виглядає державною зрадою, тому я звернувся аби дослідили цю ситуацію, я очікую відповіді. Те, що сьогодні Україна фактично годує агресора через енергетику, це виглядає не просто дивно, а абсолютно неприпустимо. Це не лише питання економічне, але і питання безпеки держави. Герус та Коломойський посадили Україну на електричний стілець», - сказав Гончаренко.

Окрім того, на його думку, зростання імпорту електроенергії з РФ призведе до негативних соціальних наслідків, тому його потрібно зупинити якнайшвидше.

«Сьогодні Україна замість того, аби годувати власних шахтарів та енергетиків – годує російських. Це має наслідки соціальні для тих регіонів, це дуже не правильно. Це треба вирішити якнайшвидше», - сказав Гончаренко.

Нагадаємо, 11 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив - він не знав, що ухвалені з ініціативи Геруса зміни до закону про ядерну енергетику дали можливість відновити комерційний імпорт електроенергії з РФ. Президент зауважив, що необхідно розібратися з імпортом електроенергії з Росії.

Раніше керівники енергокомпаній звернулись до президента України Володимира Зеленського з проханням зупинити імпорт російської електроенергії, зазначивши, що імпорт дешевого струму з РФ та Білорусі знищує українську енергетичну та вуглевидобувну галузі і загрожує енергетичній незалежності країни та національній безпеці.