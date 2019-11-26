Європарламент схвалив збільшення квот на курятину з України



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Змінений режим набуде чинності після схвалення Радою ЄС та ратифікації угоди Україною

Європарламент у вівторок, 26 листопада, ратифікував угоду з Україною, яка збільшить квоти на експорт українського м'яса птиці до ЄС. За це на пленарному засіданні у Страсбурзі проголосували 444 євродепутати, 128 - були проти та 74 - утрималися, повідомляє кореспондент DW.

Ухвалене рішення підвищить квоти на безмитний експорт до ЄС м'яса птиці одразу на 50 тисяч тонн - з нинішніх 18,4 тисяч тонн до 68,4 тисяч тонн. Оскільки передбачена Угодою про асоціацію Україна-ЄС квота є динамічною, то до 2021 року вона зросте до 70 тисяч тонн. Водночас домовленість прибирає винятки на дві товарні номенклатури м'яса птиці, які Україна досі могла продавати у Євросоюз без мит необмежено.

Змінений режим набуде чинності після схвалення Радою ЄС та ратифікації угоди Україною.

Як стало відомо у березні цього року, Єврокомісія досягла домовленості з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті обмежити неконтрольоване ввезення курятини в ЄС. Євросоюз збільшить безмитні квоти на курятину з України і закриє хитру юридичну лазівку, яку використовувала одна із українських компаній.

Рішення стосувалося ситуації, якою висловлювали невдоволення європейські фермери. Йдеться про знайдений українською компанією Миронівський хлібопродукт спосіб обійти жорсткі обмеження на імпорт курячого філе в ЄС. Курятина з кісткою відправляється на заводи ЄС без сплати будь-яких мит, а далі кістку відрізають і продають як куряче філе.