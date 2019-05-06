Трамп заявив про підвищення на 25% тарифів на китайські товари



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Президент США Дональд Трамп

Президент США повідомив, що з новими тарифами зіткнутися ще більше китайських товарів

Президент США Дональд Трамп вирішив посилити тиск на Китай для укладення торгової угоди і оголосив, що він має намір підвищити тарифи на китайські товари.

Про це повідомляє Reuters.

«Торговая угода з Китаєм триває, але занадто повільно, так як вони намагаються переглянути умови», - заявив Трамп.

Президент США повідомив, що тарифи повинні збільшитися на 25%, а також додав, що з новими тарифами зіткнутися ще більше товарів.

Декілька днів тому Трамп заявляв, що торговельна угода між з Китаєм в разі укладення стане історичною і монументальною.

Нагадаємо, США і Китай можуть оголосити про досягнення домовленості щодо спірних питань, які стосуються торгівлі між країнами, до наступної п'ятниці, 10 травня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США і Китай у травні можуть укласти нову торговельну угоду.

У середині березня стало відомо, що Вашингтон переніс на невизначений термін підписання торгового договору з Китаєм.

Раніше інформаційне агентство Bloomberg повідомило, що Китай запропонував США скоротити профіцит у торгівлі з цією країною до нульової позначки до 2024 року.

На початку грудня 2018 року лідери США і Китаю на зустрічі в Аргентині домовилися вжити протягом трьох місяців заходів, спрямованих на укладення торговельної угоди між двома країнами. Президент США заявив, що погодився з 1 січня не підвищувати тарифи з 10% до 25% на китайську продукцію на загальну суму 200 млрд доларів, як він планував раніше.

Термін торгової угоди закінчився 1 березня, однак Трамп висловив готовність не підвищувати мита до тих пір, поки переговори йдуть успішно і в правильному для Вашингтона напрямку.

У квітні повідомлялося, що США та Китай наблизилися до підписання «епічної» торговельної угоди.