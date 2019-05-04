Трамп: торговельна угода між США і Китаєм може стати історичною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп

«Переговори по угоді йдуть добре. Я б навіть сказав, що йдуть дуже добре», - заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що торговельна угода між з Китаєм в разі укладення стане історичною і монументальною.

«Переговори по угоді йдуть добре. Я б навіть сказав, що йдуть дуже добре. Подивимося, що станеться в найближчі пару тижнів. Ми наближаємося до історичної, монументальної угоди», - сказав американський лідер під час зустрічі в Білому домі з прем'єр-міністром Словаччини Петером Пеллегріні.

Трамп підкреслив, що, «якщо угода не буде досягнута», це влаштує американську сторону.

«Може бути, так буде навіть краще», - зазначив глава Білого дому.

Президент додав, що рішення про мита на автомобілі з Євросоюзу поки не прийнято.

«Ми втрачаємо 181 млрд доларів на рік. Подивимося, що буде з митами на автомобілі. Ми поки не ухвалил остаточного рішення з цього питання», - сказав американський лідер.

Він підтвердив, що основою його передвиборчої кампанії для переобрання в 2020 році стане тема економіки.

Нагадаємо, США і Китай можуть оголосити про досягнення домовленості щодо спірних питань, які стосуються торгівлі між країнами, до наступної п'ятниці, 10 травня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США і Китай у травні можуть укласти нову торговельну угоду.

У середині березня стало відомо, що Вашингтон переніс на невизначений термін підписання торгового договору з Китаєм.

Раніше інформаційне агентство Bloomberg повідомило, що Китай запропонував США скоротити профіцит у торгівлі з цією країною до нульової позначки до 2024 року.

На початку грудня 2018 року лідери США і Китаю на зустрічі в Аргентині домовилися вжити протягом трьох місяців заходів, спрямованих на укладення торговельної угоди між двома країнами. Президент США заявив, що погодився з 1 січня не підвищувати тарифи з 10% до 25% на китайську продукцію на загальну суму 200 млрд доларів, як він планував раніше.

Термін торгової угоди закінчився 1 березня, однак Трамп висловив готовність не підвищувати мита до тих пір, поки переговори йдуть успішно і в правильному для Вашингтона напрямку.

У квітні повідомлялося, що США та Китай наблизилися до підписання «епічної» торговельної угоди.