США і Китай можуть укласти нову торговельну угоду до 10 травня
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Представники США і КНР можуть виступити із заявою після того, як проведуть серію консультацій
США і Китай можуть оголосити про досягнення домовленості щодо спірних питань, які стосуються торгівлі між країнами, до наступної п'ятниці, 10 травня.
Про це повідомляє телеканал CNBC.
Наголошується, що представники США і КНР можуть виступити з цією заявою після того, як проведуть серію консультацій. Наступного тижня до Вашингтона прибуде віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе.
Також до 10 травня сторони можуть домовитися про проведення зустрічі президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна.
Раніше ЗМІ повідомляли, що США і Китай у травні можуть укласти нову торговельну угоду.
У середині березня стало відомо, що Вашингтон переніс на невизначений термін підписання торгового договору з Китаєм.
Раніше інформаційне агентство Bloomberg повідомило, що Китай запропонував США скоротити профіцит у торгівлі з цією країною до нульової позначки до 2024 року.
На початку грудня 2018 року лідери США і Китаю на зустрічі в Аргентині домовилися вжити протягом трьох місяців заходів, спрямованих на укладення торговельної угоди між двома країнами. Президент США заявив, що погодився з 1 січня не підвищувати тарифи з 10% до 25% на китайську продукцію на загальну суму 200 млрд доларів, як він планував раніше.
Термін торгової угоди закінчився 1 березня, однак Трамп висловив готовність не підвищувати мита до тих пір, поки переговори йдуть успішно і в правильному для Вашингтона напрямку.
У квітні повідомлялося, що США та Китай наблизилися до підписання «епічної» торговельної угоди.