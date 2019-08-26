Трамп заявив, що США і Китай відновлять торговельні переговори «дуже скоро»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп

Торговельні відносини між США та Китаєм погіршились на початку 2018 року

Переговори між Сполученими Штатами Америки та Китайською Народною Республікою щодо зниження торгових мит відновляться «дуже скоро». Про це заявив американський президент Дональд Трамп 26 серпня під час саміту «Великої сімки» у французькому місті Біарріц, повідомляє ВВС.

«Китай телефонував минулого вечора… запропонував знову сісти за стіл переговорів. Тож ми повертаємося за стіл», — сказав він.

Нагадаємо, 24 серпня Трамп оголосив, що США з 1 вересня підвищать мита на товари із Китаю обсягом 300 млрд не на 10%, як планувалося раніше, а на 15%, мита на іншу групу товарів обсягом $ 250 млрд із 1 жовтня становитимуть не 25%, а 30%.

Проте під час саміту G7 26 серпня він повідомив, що напередодні ввечері китайські посадовці зробили два «дуже, дуже хороші дзвінки» і що офіційний Пекін запропонував домовленість.

За даними ВВС, під час саміту «Великої сімки» партнери США тиснули на Трампа, аби переконати його, що ескалація торговельної війни негативно відбивається на світовій економіці.

5 серпня китайський юань впав до мінімального за останні 11 років рівня через торговельну війну. У США звинуватили Китай у «маніпулюванні» валютним курсом, зокрема у тому, що такі дії Китай вчинив навмисне, щоб завдати шкоди американській економіці.

Як відомо, торговельні відносини між США та Китаєм погіршились на початку 2018 року, коли США запровадили низку нових мит: спершу на імпорт сталі та алюмінію з усього світу, а потім на визначені категорії китайської продукції, що ввозиться до США.

Протягом року Вашингтон тричі підвищував мита до 25% на товари з КНР від сумочок до залізничного обладнання. Китай у відповідь накладав від 5 до 25% митних зборів на товари, імпортовані зі Сполучених Штатів. За останніми даними, загальна вартість китайського імпорту, проти якої адміністрація Трампа запровадила мита, складає 250 мільярдів доларів на рік.

Торговельна війна минулого року мала негативні наслідки для фондових ринків світу. Зокрема, протягом 2018 року китайські компанії втратили близько 2,4 трильйона доларів, також збитків зазнавали американські компанії Apple, Ford та інші. Крім цього, у Китаї зафіксували найнижчий рівень економічного зростання за останні 28 років..

У грудні 2018-го — березні 2019 року обидві держави погодилися припинити торговельну війну та сісти за стіл переговорів. Однак тоді домовленостей досягти не вдалося, і взаємні обмеження на імпорт продовжилися. На думку уряду США, Китай застосовує нечесні прийоми ведення торгівлі.

Раніше повідомлялося, що Трамп і Джонсон домовилися про торговельну угоду між країнами.

Джерело: Громадське