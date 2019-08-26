З 27 серпня Росія розпочне нові постачання компонентів С-400 у Туреччину



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Фото: Укрінформ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що постачання російських ЗРК С-400 завершиться у квітні 2020 року, в планах - спільне виробництво систем з РФ

27 серпня Росія розпочне нові постачання компонентів другої батареї ЗРК С-400 до Туреччини. Про це розповів міністр оборони Туреччини Улусі Акара, повідомляє Укрінформ.

«Від завтра розпочнуться нові постачання компонентів другої батареї (ЗРК С-400 – ред.)», - зазначив міністр.

Він торкнувся актуальної нині теми створення зони безпеки в Сирії. За його словами, робота ведеться над тим, щоб незабаром розпочати, спільне із американськими підрозділами, патрулювання.

Угода Туреччини та Росії стала одним із головних джерел напруження у відносинах між Анкарою та Вашингтоном. США заявляли, що якщо член НАТО Туреччина не скасує закупівлю комплексів С-400 до 31 липня, Анкара не зможе придбати нове покоління винищувачів F-35.

Вашингтон і його союзники вважають російську ракетну систему С-400 несумісною із системами НАТО і загрозою для винищувачів F-35. Натомість США закликали купувати виготовлені американські зенітні ракетні системи Patriot.

Президент Туреччини Ердоган заявив у червні, що угода завершена.

Згодом Ердоган розказав, що постачання російських ЗРК С-400 завершиться у квітні 2020 року, в планах - спільне виробництво систем з Росією.