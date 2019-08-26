Повернення РФ до Великої вісімки: балаган та удар по російському самолюбству

Лілія Шевцова Провідний науковий співробітник Московського центру Карнегі

Лілія Шевцова

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Захід шукає шляхи нейтралізації Росії, щоб підготуватися до серйозної глобальної грі

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Трамп все же провокатор! Устроил балаган, который завершился щелчком по российскому самолюбию. Пообещал, что Путин, «скорее всего», будет приглашен в Нью-Йорк на саммит «Семерки» в 2020. Макрон идею поддержал, поучаствовав в балагане. Принимая у себя Путина, Макрон создал впечатление, что Европа жить не может без России. Сейчас же будем заключать в объятия «глубоко европейскую» страну!

Но «Семерка» в Биаррице заявила, что Путина видеть не готова. Ведь причины, заявила «Семерка», по которым Россия была исключена из клуба (аннексия Крыма и война в Донбассе), не устранены. Макрон, продемонстрировав французскую гибкость, назвал предложение вернуть Россию «стратегической ошибкой». Да и Трамп не стал настаивать, заметив, что «скорее всего мы оставим все, как есть». Словом, вроде обещали и приглашали. А потом захлопнули двери.

Ирония в том, что Кремль, не дождавшись решения «Семерки», поспешил заявить, что «рассмотрит» приглашение. МИД начал требовать приглашения «на равных». А наши пикейные жилеты уже который день обсуждают: возвращаться или нет? А если возвращаться, то какую цену заломить за наш возврат? Оказалось, зря тратили энергию.

«Семерка» в Биаррице закрыла тему. Хотя непонятно, как в голове Трампа укладывается предложение вернуть Россию в G7 с выходом США из РСМД, его требованием Германии снизить зависимость от российского газа и новым американским санкционным пакетом против России? Как стремление Макрона обнять Россию сочетается с его призывом дать отпор российской кампании по дезинформации? Смахивает на когнитивный диссонанс!

Впрочем, нормализация отношений Запада с Россией остается на повестке дня. Не стоит, однако, обольщаться по поводу западных мотиваций.

Запад ищет пути нейтрализации России, чтобы подготовиться к серьезной глобальной игре. Западные круги надеются, что обещания символического присутствия на авансцене заставят Москву не мешать готовиться к новым вызовам. Ключевым из них является Китай.

Кремлю придется осознать неприятную истину: «фактор России» для либерального сообщества стал инструментальным. Короче, средством для достижения более важных для него стратегических целей. Для этого Россию нужно либо изолировать, либо умиротворить. Превращение России в союзника либеральной цивилизации, содействие ее модернизации и движению к демократии сняты с западной повестки дня. Россия больше не цель. Россия — головная боль.

Россия воспринимается, как чуждое образование, которому доверять нельзя. Около 66% западных респондентов смотрят на Россию негативно. А 77% относятся с недоверием к Путину. Такие настроения быстро не рассасываются.

Непонятен задор наших обогревателей, которые западные приглашения к танго считают российской победой («О России заговорили!»). Тогда как они оценивают то, что приглашения оказались пустышкой?

Непонятен ход мыслей тех, кто говорит: нам не нужно в западный клуб (а кто нас туда реально звал?) ибо это будет ограничивать нашу свободу маневра. Зачем тогда Москва так стремилась возвратиться в ПАСЕ и посадить туда Толстого со Слуцким? Чтобы вызвать у евродепутатов язву?

Нужно нацеливаться на временные комбинации, упорствуют пикейные жилеты: сегодня с одним, завтра с другим. Но тогда и политика остальных игроков в отношении России будет аналогичной— никаких обязательств! Сегодня с нами, а завтра против нас. Как долго Россия может выдержать эту жизнь в Jurassic Park?

Еще более непонятен оптимизм тех, кто полагает, что у России есть перспектива стать весомым членом Большой Евразии будет лидировать Китай. Но где гарантия, что Китай позволит России взбрыкивать? И почему быть инструментом осуществления китайской повестки для России предпочтительнее?

То, как с Россией заигрывают и то, как мы отвечаем на заигрывания, вряд ли повод для державной гордыни. И уж точно не повод для самоуважения.

Джерело: Эхо Москвы

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