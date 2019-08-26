Російські війська в окупованому Криму провели навчальні пуски ракет із винищувачів



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Фото: Марина Лисцева, ТАСС

Навчально-бойові завдання виконували 10 літаків Су-30СМ, що входять до складу з'єднання ВПС і ППО Південного військового округа Росії

Російські винищувачі Су-30СМ виконали на полігоні бойової підготовки на окупованому півострові Крим навчально-бойові пуски ракет класу «повітря-повітря». Про це повідомляє ТАСС із посиланням на пресслужбу Чорномоського флоту РФ.

Як зазначено у повідомленні, льотчики виконали нормативи з підняття літаків у повітря для перехоплення і знищення повітряних цілей умовного супротивника.

«Був відпрацьований комплекс заходів з пошуку, виявлення та знешкодження ракетами класу «повітря-повітря» повітряних світлових мішеней», - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, частину екіпажів на бойових літаках задіяли в постановці малогабаритних світлових мішеней, які використовуються для імітації повітряних цілей умовного супротивника.

Навчально-бойові завдання виконували 10 літаків Су-30СМ, що входять до складу з'єднання ВПС і ППО Південного військового округа Росії.

Нагадаємо, спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що Україні доведеться довго чекати на деокупацію Криму.

Водночас Волкер зазначив, що США є прибічниками невизнання анексії Автономної Республіки Крим і залишаться на цих позиціях і надалі.