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    У світі

    Трамп і Джонсон домовилися про торговельну угоду між країнами

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    Трамп і Джонсон домовилися про торговельну угоду між країнами

    Вихід Сполученого Королівства із ЄС відкриває для Лондона і Вашингтона багато можливостей

    США і Велика Британія домовилися про поглиблення економічних відносин та укладання всеосяжної торговельної угоди.

    Про це йдеться у спільній заяві президента США Дональда Трампа і прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, ухваленій у неділю за результатами зустрічі у кулуарах саміту «Групи семи» (G7) у французькому Біарріці, повідомляє Укрінформ.

    «Лідери визнали важливість вільної, справедливої і взаємної торгівлі та обговорили можливості для поглиблення торговельних відносин у майбутньому, що ґрунтуватиметься на взаємній повазі та принципах», – йдеться у заяві.

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    Як відзначається, вихід Сполученого Королівства із ЄС відкриває для Лондона і Вашингтона багато можливостей для поглиблення вже існуючого інтенсифікованого економічного і торговельного співробітництва, включаючи укладання всеохоплюючої торговельної угоди.

    У свою чергу Трамп написав у Twitter, що мав «прекрасний робочий сніданок» з прем’єр-міністром Джонсоном.

    Сторони також започаткували «робочу групу з особливих економічних відносин» та призначили її співголів.

    Раніше Трамп закликав повернути Росію в «Велику сімку», виключену в 2014 році за агресію в Україні та анексію Криму. Країни-члени G7 – Німеччина, Великобританія і Канада виступили проти.

    Глава Євроради Дональд Туск заявив, що замість повернення РФ краще запросити на наступний саміт Великої сімки Україну як гостя.

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