Трамп і Джонсон домовилися про торговельну угоду між країнами

Вихід Сполученого Королівства із ЄС відкриває для Лондона і Вашингтона багато можливостей

США і Велика Британія домовилися про поглиблення економічних відносин та укладання всеосяжної торговельної угоди.

Про це йдеться у спільній заяві президента США Дональда Трампа і прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, ухваленій у неділю за результатами зустрічі у кулуарах саміту «Групи семи» (G7) у французькому Біарріці, повідомляє Укрінформ.

«Лідери визнали важливість вільної, справедливої і взаємної торгівлі та обговорили можливості для поглиблення торговельних відносин у майбутньому, що ґрунтуватиметься на взаємній повазі та принципах», – йдеться у заяві.

Як відзначається, вихід Сполученого Королівства із ЄС відкриває для Лондона і Вашингтона багато можливостей для поглиблення вже існуючого інтенсифікованого економічного і торговельного співробітництва, включаючи укладання всеохоплюючої торговельної угоди.

У свою чергу Трамп написав у Twitter, що мав «прекрасний робочий сніданок» з прем’єр-міністром Джонсоном.

Great working breakfast this morning with Prime Minister @BorisJohnson at the Hôtel du Palais in Biarritz, France! #G7Biarritz pic.twitter.com/ISQRFz7kJO