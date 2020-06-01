Транзит газу територією України скоротився майже удвічі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У січні-травні 2020 року середній добовий режим транзиту склав 132 млн куб. м газу, а з березня він зафіксувався на рівні 150-155 млн куб. м/добу

За підсумками 2020 року очікується історичний мінімум транзиту

Транзит газу територією України за січень-травень становить 20 млрд кубометрів. Це на 46% менше ніж в аналогічний період минулого року (36,9 млрд куб. м).

Про це повідомляє прес-служба компанії «Оператор ГТС України».

За даними компанії, у січні-травні 2020 року середній добовий режим транзиту склав 132 млн куб. м газу, а з березня він зафіксувався на рівні 150-155 млн куб. м/добу.

«При збережені такого темпу річний обсяг транзиту може скласти 52-55 млрд куб. м, що стане найнижчим показником за всю історію ГТС України», - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, з початку року ВАТ «Газпром» повністю оплачує заброньовані потужності для транзиту газу з РФ (65 млрд куб. м на 2020 рік). «Зі свого боку ОГСТУ виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн», - додали в прес-службі.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» і російський «Газпром» 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу терміном на п’ять років.

Згідно з протоколом, підписаним на політичному рівні 20 грудня в Мінську, НАК «Нафтогаз України» виступає організатором транспортування газу по території України. Власне транзитом газу з 1 січня 2020 року займається нова компанія «Оператор ГТС України».

Зазначимо, російський «Газпром» у січні заплатив НАК «Нафтогаз України» 175,1 млн доларів за транзит газу за січень та 163,8 млн доларів за лютий 2020 року.