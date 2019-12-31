Новий транзитний договір підписано. Про що Україна домовилась з «Газпромом»: усі деталі



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Україна та Росія підписали контракт про транзит газу

Контракт укладений на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та російський «Газпром» підписали контракт на транзит газу з використанням української газотранспортної системи.

Про це пізно ввечері 30 грудня повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Переговори про підписання текстів контрактів проводили близько 4 діб поспіль. Українська сторона підписала угоду вдень 30 грудня у Відні, а російська вже ввечері, у Санкт-Петербурзі.

«Я підписав у Відні о 14:30, а голова «Газпрому» Олексій Міллер ввечері підписав у Санкт-Петербурзі. Ми з ним проводили переговори до глибокої ночі, сподіваючись, що підпишемо контракти в одному місці, але мені для підписання потрібні були погодження правління та наглядової ради «Нафтогазу», а також Кабміну, тому довелося перенести підписання і робити це вже по черзі і дистанційно», – написав у фейсбуці Вітренко.

Українська та російська делегації підписали наступні угоди:

міжоператорську угоду , яка визначає технічні питання взаємодії операторів газотранспортних систем України та Росії,

, яка визначає технічні питання взаємодії операторів газотранспортних систем України та Росії, договір про організацію транзиту , який Газпром уклав з Нафтогазом (хоча повинен був укласти з Оператором ГТС України, однак саме Нафтогаз вирішили зробити посередником) — угода, у якій власне і йдеться про умови транзиту російського газу через Україну, терміни, обсяги тощо.

, який Газпром уклав з Нафтогазом (хоча повинен був укласти з Оператором ГТС України, однак саме Нафтогаз вирішили зробити посередником) — угода, у якій власне і йдеться про умови транзиту російського газу через Україну, терміни, обсяги тощо. Третій документ — угода про відкликання позивних вимог Нафтогазу до Газпрому на 12,2 мільярда доларів до Стокгольмського арбітражу.

Крім цього, в межах домовленостей про транзит Україна пробачила Газпрому штраф на близько 7,4 мільярда доларів у антимонопольній справі. У свою чергу Газпром сплатив Нафтогазу 2,9 мільярда доларів боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Деталі п'ятирічного контракту з «Газпромом»

Угоди про транзит газу підписали в межах домовленостей від 20 грудня у Мінську. Відповідно до них, Росія погодилася продовжити транзит газу через Україну терміном на 5 років з можливим продовженням контракту ще на 10 років. Натомість Україна погодилася поступитися частиною своїх вимог до Газпрому в межах арбітражів та антимонопольних розслідувань.

Крім того, були зафіксовані мінімальні обсяги транзиту по роках. У 2020 — 65 млрд кубічних метрів, в 2021-2024 роках — по 40 млрд кубічних метрів щорічно.

За словами прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, ці обсяги — обов’язковий мінімум, транзит якого Росія гарантує, а реальна кількість може бути вищою.

«Гарантовані обсяги транзиту за цим принципом значно перевищують обсяги, що називали наші міжнародні партнери як варіант, який вони спробують забезпечити для України, і на який ми маємо погодитися. Гарантовані обсяги — це мінімум, а не максимум, якого ми очікуємо. При цьому додаткові обсяги з більшою гнучкістю бронювання будуть оплачуватися за більш високим тарифом», — пояснив також Вітренко.

«Качай або плати»: за яким принципом підписаний контракт по газу

НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» підписали контракт на транзит газу з РФ за принципом «качай або плати».

«Той факт, що ми підписали контракт на транзит за принципом« качай або плати «на п'ять років, є непересічною подією в таких умовах», - написав Вітренко.

«Мене іноді дивує, що «експерти» кажуть про наш позов на 12,2 мільярда доларів, і про те, чи є економічний сенс від нього відмовлятися в обмін на транзит на умовах «качай або плати» з гарантованими доходами у розмірі 7,2 мільярда доларів плюс можливість значних додаткових доходів від транзиту», — повідомив Вітренко за підсумками підписання угод з Газпромом.

Україна пробачила «Газпрому» штраф на близько $7,4 млрд у антимонопольній справі

Угодами була передбачена виплата «Газпромом» майже 3 млрд доларів на виконання рішення Стокгольмського арбітражу. «Нафтогаз» отримав ці кошти 27 грудня. Також передбачено відкликання всіх арбітражних судових позовів, з яких не прийнято остаточні рішення, зняття арештів на майно, активи та грошові кошти «Газпрому», а також відмова в майбутньому від усіх можливих претензій та позовів за контрактами січня 2009.

Як пояснив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко, позовні вимоги до «Газпрому», від яких відмовилася Україна, могли б бути задоволені тільки в разі відмови російської сторони від транзиту.

«Інтереси країни — це продовження транзиту, це отримання грошей зараз, а не за рік і тим більше не за 3-7 років. Тразит газу — це десятки тисяч робочих місць. Це більш низькі тарифи на газ для споживачів Украіни. Це економічне зростання. Це доходи державного бюджету. Це геополітика і безпека. Тому нам потрібно було продовження транзиту, причому з гарантіями. … Важливо розуміти, що наші позовні вимоги на 12,2 млрд дол були передусім наслідком очікувань припинення транзиту. Іншими словами, ми могли б виграти в арбітражі ці 12,2 мільярди тільки якби Газпром відмовився від транзиту. А він не відмовився. Ще раз нагадаю, що врегулювання – це ще й відмова від позовів з боку Газпрому. Так, вони мають значно меншу ймовірність виграшу, але мова йде десятки мільярдів доларів, що навіть більше, ніж сума наших позовів», — написав Вітренко.

Закриття контрактів 2009 року

Крім контракту на транзит газу, Україна ще підписала угоду про врегулювання.

За цією угодою «Газпром» повністю припиняє оскарження рішень Стокгольмського арбітражу.

«Нам вдалося захистити Україну від штрафу за положенням контракту «бери або плати», який би перевищував 80 млрд доларів. 2 млрд доларів ми зекономили для України за рахунок перегляду контрактної ціни. Наприклад, у 2му кварталі 2014 року ми знизили ціну з 485 до 356 дол.», - зазначив Вітренко.

«5 млрд дол.«Газпром» був змушений доплатити за за транзит: 2,1 мільярди доларів ми фактично отримали у вигляді газу (через залік, який провів арбітраж), 2,9 мільярди доларів «Газпром» сплатив грошима», - додав він.

Перехід на європейські правила щодо транзиту газу

Вітренко зазначив, що визначною подією є також перехід на європейські правила щодо транзиту газу.

«Десятиріччями ми працювали за правилами, які склалися ще за радянських часів. Це блокувало транзит для використання тільки «Газпромом», а також не дозволяло нам повністю інтегруватися в європейський ринок. Тепер це в минулому. Нові правила — це більша прозорість, надійність поставок газу, краща конкуренція на ринку, додаткові доходи. Важливість цього переходу ми ще маємо усвідомити», — зазначив він.

За його словами, Україна довго йшла до застосування європейських правил до транзиту.

«Я і моя команда були наполегливими: нове сполучення зі Словаччиною за новими правилами у 2014 році, прийняття закону про ринок газу та Кодексу ГТС 2015, визначення моделі анбандлінгу (відокремлення оператора ГТС) і багато іншого. Потім все було на межі зриву. Ми знайшли рішення, які дозволило врятувати ситуацію — Нафтогаз» став організатором транзиту. І хоча така структура є більш складною, вона дозволяє більш гнучко застосовувати європейські правила до транзиту газу», - підкреслив виконавчий директор «Нафтогазу».

Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.

28 грудня Кабмін схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».

Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.