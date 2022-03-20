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    Економіка та фінанси

    Три білоруські банки офіційно відключені від SWIFT

    Запрацювали санкції ЄС проти білоруських банків - Три білоруські банки офіційно відключені від SWIFT
    Запрацювали санкції ЄС проти білоруських банків

    Три білоруські банки потрапили під санкції ЄС

    20 березня Банк розвитку Білорусі, «Білагропромбанк» та банк «Дабрабит» офіційно відключені від системи SWIFT. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

    Так, із 20 березня на території Євросоюзу стало неможливо платити банківськими картками «Білагропромбанку».

    10 березня у «Білагропромбанку» заявили, що банк продовжить роботу «у штатному режимі», незважаючи на «тимчасове відключення від Міжбанківської спільноти фінансових телекомунікацій».

    11 березня в Банку розвитку Білорусі також назвали відключення від SWIFT «тимчасовим» і повідомили, що «вжито заходів щодо використання альтернативних систем передачі фінансової інформації для забезпечення своєчасного виконання зобов'язань».

    Нагадаємо, ЄС готує п’ятий пакет санкцій проти РФ.

    Активісти на польсько-білоруському кордоні розпочали блокувати фури, які намагаються в'їхати на територію Білорусі та Росії

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Три білоруські банки офіційно відключені від SWIFT