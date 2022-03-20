Є висока загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку
Сили оборони України готові до відсіч
Загрозу наступу з Білорусі на Волинському напрямку станом на 20 березня оцінюють як високу. Про це повідомили «Главкому» джерела у Генштабі ЗСУ.
«Загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку висока. Сили оборони України готові до відсіч», – мовиться у повідомленні.
За даними Генштабу ЗСУ, самі білорусі не надто хочуть воювати з українцями.
Тим часом до Гомеля окупанти колонами звозять поранених і вбитих росіян. Повідомляють про те, що з білоруського міста до Росії вже вивезли понад 2 500 трупів.
Нагадаємо, білоруси зводять понтонний міст через Прип’ять на кордоні з Україною.
Також у Білорусі строковики відмивають російські танки від останків тіл.
Крім того, Білорусь рятує рашистів: операційні працюють у режимі нон-стоп.
Як стало відомо, окупанти перекинули морпіхів із Владивостока та Петропавловська-Камчатського до Білорусі.
До слова, Лукашенко заявив, що Путін пропонує Україні стати такою, як Білорусь.