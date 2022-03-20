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    Події в Україні

    Є висока загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку

    Чимало російських військових зайшли до України через Білорусь - Є висока загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку
    Чимало російських військових зайшли до України через Білорусь
    фото з відкритих джерел

    Сили оборони України готові до відсіч

    Загрозу наступу з Білорусі на Волинському напрямку станом на 20 березня оцінюють як високу. Про це повідомили «Главкому» джерела у Генштабі ЗСУ.

    «Загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку висока. Сили оборони України готові до відсіч», – мовиться у повідомленні.

    За даними Генштабу ЗСУ, самі білорусі не надто хочуть воювати з українцями.

    Тим часом до Гомеля окупанти колонами звозять поранених і вбитих росіян. Повідомляють про те, що з білоруського міста до Росії вже вивезли понад 2 500 трупів.

    Нагадаємо, білоруси зводять понтонний міст через Прип’ять на кордоні з Україною.

    Також у Білорусі строковики відмивають російські танки від останків тіл.

    Крім того, Білорусь рятує рашистів: операційні працюють у режимі нон-стоп.

    Як стало відомо, окупанти перекинули морпіхів із Владивостока та Петропавловська-Камчатського до Білорусі.

    До слова, Лукашенко заявив, що Путін пропонує Україні стати такою, як Білорусь.

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    Теги: Білорусь росія окупанти ЗСУ війна Волинська область Україна окупація #stoprussia
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    Є висока загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку