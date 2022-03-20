Є висока загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку

Чимало російських військових зайшли до України через Білорусь

Сили оборони України готові до відсіч

Загрозу наступу з Білорусі на Волинському напрямку станом на 20 березня оцінюють як високу. Про це повідомили «Главкому» джерела у Генштабі ЗСУ.

«Загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку висока. Сили оборони України готові до відсіч», – мовиться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, самі білорусі не надто хочуть воювати з українцями.

Тим часом до Гомеля окупанти колонами звозять поранених і вбитих росіян. Повідомляють про те, що з білоруського міста до Росії вже вивезли понад 2 500 трупів.

Нагадаємо, білоруси зводять понтонний міст через Прип’ять на кордоні з Україною.

Також у Білорусі строковики відмивають російські танки від останків тіл.

Крім того, Білорусь рятує рашистів: операційні працюють у режимі нон-стоп.

Як стало відомо, окупанти перекинули морпіхів із Владивостока та Петропавловська-Камчатського до Білорусі.

До слова, Лукашенко заявив, що Путін пропонує Україні стати такою, як Білорусь.

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