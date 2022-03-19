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    22 кілометри вантажівок. Активісти заблокували рух товарів з Європи до Білорусі і РФ

    На польсько-білоруському кордоні утворилася довжелезна черга - 22 кілометри вантажівок. Активісти заблокували рух товарів з Європи до Білорусі і РФ
    На польсько-білоруському кордоні утворилася довжелезна черга

    Учасники блокади закликають українців та поляків доєднуватися до їхньої акції

    Активісти на польсько-білоруському кордоні розпочали блокувати фури, які намагаються в'їхати на територію Білорусі та Росії.

    За словами активістів, черга з вантажівок складає вже майже 22 кілометри.

    Учасники блокади закликають українців та поляків приєднуватися до їхньої акції.

    Нагадаємо, ЄС готує п’ятий пакет санкцій проти РФ.

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    Теги: Білорусь росія окупанти Польща війна Україна окупація #stoprussia
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    22 кілометри вантажівок. Активісти заблокували рух товарів з Європи до Білорусі і РФ