22 кілометри вантажівок. Активісти заблокували рух товарів з Європи до Білорусі і РФ
На польсько-білоруському кордоні утворилася довжелезна черга
Учасники блокади закликають українців та поляків доєднуватися до їхньої акції
Активісти на польсько-білоруському кордоні розпочали блокувати фури, які намагаються в'їхати на територію Білорусі та Росії.
За словами активістів, черга з вантажівок складає вже майже 22 кілометри.
Учасники блокади закликають українців та поляків приєднуватися до їхньої акції.
Нагадаємо, ЄС готує п’ятий пакет санкцій проти РФ.
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