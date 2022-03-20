Для чого Путіну відкритий вступ Білорусі у війну проти України?

Лукашенко має розуміти, що втрати будуть величезними

Мовою ориігналу

Вступление войск режима Лукашенко в войну имело бы смысл, только в случае если это часть новой масштабной операции России. Так сказать последний рывок.

Как отдельная тактическая операция этот шаг Лукашенко обречён на провал. Чтобы вклиниться вглубь территории Украины, занять ключевые рубежи, не говоря уже о крупных городах: Луцк, Ровно, Житомир необходима группировка войск около 30 тысяч человек.

А это фактически вся армия Лукашенко (45 тыс.), главным образом военнослужащие по призыву (смертники). Где-то до 5 тыс., условные профессионалы ССО (которые воевали с гражданами страны в 2020 году). Можно конечно ещё подбросить Внутренние Войска и ОМОН в качестве «живой волны».

Если Лукашенко напряжется и мобилизирует весь свой ресурс, то тысяч 50 собрать сможет. Но такой концентрации сил пока не наблюдается.

Но и этого совершенно недостаточно, тем более, если (как пишут) задача отрезать линии снабжения для Украины со стороны Запада, для этого нужно дойти аж до Львова (около 300 км от границы Беларуси).

Следует помнить, что 150 тыс., группировка русских за 25 дней войны, имела лишь относительный успех в Херсонской области и это при всем том, что русские рассчитывали на с «русскую весну 2:0».

А на западе Украины, кроме злых военных придётся иметь дело ещё и с крайне воинствующим населением, которое зубами будет рвать оккупантов.

Учитывая, что состояние армии режима сравнимо с русской, то масштаб потерь будет соответствующим.

Соответственно вступление Лукашенко в войну может означать:

Отвлекающий манёвр, чтобы русские могли нанести удар по Киеву; Победить Путин уже не в состоянии, но чтобы выжить, ему нужно продолжать вести активную войну и желательно за счёт использования ресурсов режима Лукашенко; Невозможность победить, тем более контролировать Украину, толкает Путина к нанесению максимального ущерба Украине. Тотальная война и война на истребление. Соответственно задача, поставленная армии Лукашенко пройтись огнём и мечом по западным территориям Украины. Нельзя исключать и желание Москвы расширить зону войны и перенести её на территорию Беларуси (это неизбежно в результате поражения лукашенковской гвардии). Смысл таких действий лишь в умножении пространства хаоса. Ведь военные действия будут проходить в непосредственной близости границ Польши (ЕС-НАТО).

Джерело: блог Павла Усова

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