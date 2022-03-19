Слідом за послом з України втекло 11 співробітників дипустанови Білорусі

Білоруси залишили Україну через пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Наразі відомо, що з України виїхали 11 співробітників посольства Білорусі. Останній з них перетнув кордон сьогодні о 9 ранку. Про це заявив посол Білорусі в Україні Ігор Сокол, передають білоруські ЗМІ. Сам він, як відомо, теж втік до Молдови, а звідти до Румунії.

За його словами, огляд на пункті пропуску на кордоні тривав всю ніч.

«Моя машина була повністю оглянута, розпакована, навіть внутрішні елементи обшивки знімалися, особисті речі були оглянуті. Ми в'їхали 18 березня о 13:30 на пункт пропуску. Я виїхав о 20:00, а останній наш співробітник виїхав сьогодні о 9:00», – розповів посол.

Як відомо, за день до повномасштабного вторнення росії, 23 лютого, з України виїхали усі російські дипломати.

Нагадаємо, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо «30 срібняків». Раніше повідомлялося, що білоруські дипломати почали вивозити особисті речі з України до Республіки Молдова. Прикордонники помітили і посла Ігоря Сокола.

Нагадаємо, дипломатам Росії та Білорусі заборонили вхід до Європарламенту.

Як раніше повідомлялося, білоруські дипломати почали звільнятися в знак протесту проти агресивної політики самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.