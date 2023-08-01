Три іноземні судна прорвали морську блокаду та зайшли в український порт – Forbes

За кораблями, коли вони прямували до Ізмаїла, уважно стежила група літаків НАТО

Після виходу із зернової угоди РФ заявила, що розглядатиме всі кораблі, що прямують в українські порти, як потенційних перевізників вантажів військового призначення

Три цивільні вантажні судна – з Ізраїлю, Греції та турецько-грузинської реєстрації – 30 липня подолали російську блокаду у Чорному морі та прибули до одного з українських зернових портів у дельті Дунаю. Про це повідомляє Forbes.

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Після виходу із зернової угоди РФ заявила, що розглядатиме всі кораблі, що прямують в українські порти, як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

«Повідомлення про три цивільні кораблі, які безперешкодно прибувають в Україну, можуть свідчити про те, що Росія або не бажає, або не може проводити перевірки», – заявили в Інституті вивчення війни.

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За кораблями, коли вони прямували до Ізмаїла, пише видання, уважно стежила група літаків НАТО. Ймовірно, що кораблі вантажитимуть зерно в Ізмаїлі, а потім повертатимуться до Чорного моря і далі в іноземні порти.

Ізраїльське та грецьке судно пройшли у напрямку Ізмаїла через протоку Босфор, а турецько-грузинське судно йшло з північної Туреччини. Усі три кораблі не намагалися приховати свої наміри: вони йшли з увімкненими транспондерами, не приховуючи свого курсу. Їхній рух патрулювали мінімум чотири літаки Альянсу, хоча жоден з них не був озброєний.

Нагадаємо, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Раніше повідомлялося, що російські військові кораблі погрожують цивільним суднам у Чорному морі і кажуть не наближатися до портів України, порушуючи норми міжнародного морського права.