Росія заявила про зупинення «зернової угоди»

У РФ кажуть, що «негайно повернуться до «зернової угоди» як тільки її домовленості будуть виконані»

Кремль прининяє «зернову угоду». Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

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«Домовленості щодо «зернової угоди» фактично припинено, її зупинено», – заявив він.

Зазначається, що РФ «негайно повернеться до «зернової угоди» як тільки її домовленості будуть виконані».

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Крім того, представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія сьогодні офіційно повідомила Туреччину та Україну, секретаріат ООН про заперечення проти продовження зернової угоди.

Раніше в Оперативному командуванні «Південь» повідомляли, що вибухи на Кримському мосту можуть бути провокацією самого ворога, щоби, зокрема, зірвати «зернову угоду».

Нагадаємо, унаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

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Перед в'їздом на Кримський міст утворився багатокілометровий затор.

Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

Водночс робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена, повідомила влада Темрюкського району Краснодарського краю.

Російські пропагандистські канали повідомляють з місця події, що потяг, що встав перед Кримським мостом, знеструмлений, люди вийти з нього не можуть, а відправлення затримується на дві години.

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До слова, «зернову угоду» було укладено в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів – зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів («Чорноморська», «Одеси» та «Південного») і щодо зняття бар'єрів для експорту російського продовольства і добрив. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім іще двічі – на два місяці (наразі вона діє до 17 липня).