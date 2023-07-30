Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зернова угода: Папа Римський звернувся до російських «братів» із закликом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зернова угода: Папа Римський звернувся до російських «братів» із закликом
Франциск звернувся до вірян під час свого послання «Ангел Господній»
фото з відкритих джерел

Папа закликав вірян продовжувати молитися «за мученицьку Україну»

Папа Римський Франциск закликав владу Російської Федерації відновити Чорноморську зернову ініціативу. Про це повідомляє Reuters.

«Я звертаюся до моїх братів, до влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива була відновлена і зерно могло безпечно транспортуватися», – сказав Франциск під час свого послання «Ангел Господній».

Звертаючись до людей на площі Святого Петра, Папа закликав вірян продовжувати молитися «за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно», назвавши це «тяжкою образою Бога».

Лідер католиків світу сказав, що «крик мільйонів братів і сестер, які страждають від голоду, піднімається до неба».

Нагадаємо, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав російського диктатора Володимира Путіна відновити Чорноморську зернову ініціативу.

До слова, на окупованій частині Запорізької області активно ведеться збирання врожаю. Більшу частину зернових окупанти одразу ж вивозять до анексованого Криму.

Читайте також: Микола Горбачьов: Десяток F-16 – один із варіантів вирішення проблеми із зерновим коридором
Теги: Папа Римський війна зерно

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Папа Римський та патріарх Кирило вже зустрічалися в аеропорту
Папа Римський готовий посадити літак у Москві, щоб побачити Кирила
23 липня, 16:28
Попри усі зусилля Ватикану, Папа Римський не зміг напряму поговорити з диктатором Путіним
Глава УГКЦ Святослав розказав, як Папа Римський намагався в останній момент зупинити вторгнення в Україну
23 червня, 19:33
Папа Римський Франциск
Папа Римський відправить в Україну італійського кардинала з миротворчою місією
21 травня, 01:14

Соціум

Зернова угода: Папа Римський звернувся до російських «братів» із закликом
Зернова угода: Папа Римський звернувся до російських «братів» із закликом
Російські силовики тренуються придушувати бунти у РФ та Білорусі
Російські силовики тренуються придушувати бунти у РФ та Білорусі
У Туреччині в страшній ДТП загинула українка
У Туреччині в страшній ДТП загинула українка
Daily Express: Велика Британія готує український спецназ для деокупації Криму
Daily Express: Велика Британія готує український спецназ для деокупації Криму
«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»
«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»
Російські пропагандисти заплуталися у власній брехні (фото)
Російські пропагандисти заплуталися у власній брехні (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
«Найбільше знущання над інвалідами». Соратник президента обіцяє скасувати сумнозвісні МСЕК
32K
Хейтер директорки музею Голодомору прийшов до неї на екскурсію
31K
Михайло Радуцький: Проживши рік за кордоном, всі чомусь їдуть до наших лікарів
29K
Z-блогери змінили політику щодо висвітлення контрнаступу України. ISW пояснив причину
14K
У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакувала ракетами (оновлено)
9429
«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Вчора, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту