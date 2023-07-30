Зернова угода: Папа Римський звернувся до російських «братів» із закликом

Франциск звернувся до вірян під час свого послання «Ангел Господній»

Папа закликав вірян продовжувати молитися «за мученицьку Україну»

Папа Римський Франциск закликав владу Російської Федерації відновити Чорноморську зернову ініціативу. Про це повідомляє Reuters.

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«Я звертаюся до моїх братів, до влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива була відновлена і зерно могло безпечно транспортуватися», – сказав Франциск під час свого послання «Ангел Господній».

Звертаючись до людей на площі Святого Петра, Папа закликав вірян продовжувати молитися «за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно», назвавши це «тяжкою образою Бога».

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Лідер католиків світу сказав, що «крик мільйонів братів і сестер, які страждають від голоду, піднімається до неба».

Нагадаємо, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав російського диктатора Володимира Путіна відновити Чорноморську зернову ініціативу.

До слова, на окупованій частині Запорізької області активно ведеться збирання врожаю. Більшу частину зернових окупанти одразу ж вивозять до анексованого Криму.