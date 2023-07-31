Українська зернова асоціація оцінила втрати агросектору через війну

Прямі та непрямі збитки аграріїв вимірюються десятками мільярдів доларів

Прямі збитки аграрного сектору через повномасштабну війну – це більше $9 млрд. Про це «Главкому» розповів президент Української зернової асоціації, яка виражає інтереси найбільших експортерів зерна, Микола Горбачьов.

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Постраждав весь аграрний сектор, але важко сказати, хто найбільше, тому що треба знати фінансову ситуацію кожного підприємства.

«Треба зважати на вартість кредитів і де вони їх брали. Скільки для армії у них забрали тракторів та вантажівок? Скільки у них в армію забрали електриків, що працювали на елеваторах? Знаю, що деякі компанії не можуть сформувати навіть зміну на елеваторі, тому що не вистачає людей», – каже Горбачьов.

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Непрямі збитки агросектору – це близько $32 млрд, стверджує голова УЗА.

«Щодо останніх обстрілів портів, то в Рені ушкодження незначні, а в Одесі досить вагомі. Дві міжнародні компанії (Viterra та CMA CGM Group) зазнали досить суттєвих ушкоджень. Думаю, вони самі ще повну калькуляцію збитків не можуть надати, але робота одного термінала припинена повністю», – наголосив Горбачьов.

Зерновий коридор був найкращим шляхом, проте Росія його блокувала, і деякі кораблі стояли в черзі по три місяці.

«Сумарно всі трейдери, заплатили за минулий сезон близько мільярда доларів демереджу (простою). Із тих 33 млн тонн, які вийшли, це близько $30 на тоні додаткових витрат при експорті зерна через коридор. Але навіть з простоями везти через коридор було вигідніше, ніж через Дунай чи залізницею», – розповів Горбачьов.

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Нагадаємо, що Українська зернова асоціація прогнозує, що врожай та експорт зернових у 2023/2024 маркетинговому році буде вищий, ніж очікуваний урядом.

Уряд прогнозує, що у 2023/2024 маркетинговому році Україна буде в змозі експортувати 30-35 млн тонн зерна (проти 49 млн тонн у 2022/2023 маркетинговому році).

Горбачьов зазначив, що річний прогноз його асоціації дещо вищий. «Врожай – десь 69-70 млн тонн, експорт – до 45 млн тонн зернових та олійних. Плюс ще 9 млн тонн продуктів переробки – олії та шроти. Тобто загальний експорт буде на рівні 54-55 млн тонн, і всі вони потребуватимуть якихось шляхів», – сказав президент Української зернової асоціації.

До слова, Папа Римський Франциск закликав владу Російської Федерації відновити Чорноморську зернову ініціативу.