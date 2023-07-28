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РФ погрожує суднам у Чорному морі: зʼявилося відео

Ростислав Вонс
glavcom.ua
РФ погрожує суднам у Чорному морі: зʼявилося відео
Окупанти через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що проходило неподалік одного з морських портів України
фото: скріншот з відео

Військовий корабель Росії спершу питає про національність та вантаж судна, а потім погрожує, аби той не підходив до портів України

Російські військові кораблі погрожують цивільним суднам у Чорному морі і кажуть не наближатися до портів України, порушуючи норми міжнародного морського права. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прикордонники опублікували розмову окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що проходило неподалік одного з морських портів України.

Військовий корабель Росії спершу питає про національність та вантаж судна, а потім погрожує, аби той не підходив до портів України.

«Для інформації: я попереджаю вас про заборону пересування до портів України. Також перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною як потенційне транспортування військового вантажу. Країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у конфлікт в Україні», – заявляє російський корабель.

Нагадаємо, Росія скасувала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

До слова, посилення Чорноморським флотом РФ своєї присутності у Чорному морі не дасть росіянам можливості заблокувати Україну. Однією з причин є побоювання військової конфронтації з країнами НАТО у цьому регіоні.

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Теги: росія корабель Чорне море війна порт

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