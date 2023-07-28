РФ погрожує суднам у Чорному морі: зʼявилося відео

Окупанти через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що проходило неподалік одного з морських портів України

Військовий корабель Росії спершу питає про національність та вантаж судна, а потім погрожує, аби той не підходив до портів України

Російські військові кораблі погрожують цивільним суднам у Чорному морі і кажуть не наближатися до портів України, порушуючи норми міжнародного морського права. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Прикордонники опублікували розмову окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що проходило неподалік одного з морських портів України.

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Військовий корабель Росії спершу питає про національність та вантаж судна, а потім погрожує, аби той не підходив до портів України.

«Для інформації: я попереджаю вас про заборону пересування до портів України. Також перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною як потенційне транспортування військового вантажу. Країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у конфлікт в Україні», – заявляє російський корабель.

Нагадаємо, Росія скасувала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

До слова, посилення Чорноморським флотом РФ своєї присутності у Чорному морі не дасть росіянам можливості заблокувати Україну. Однією з причин є побоювання військової конфронтації з країнами НАТО у цьому регіоні.