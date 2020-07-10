Разумков скликав позачергову сесію Ради на 13 липня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради

Депутати зберуться у зв’язку з вимогою президента України

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України на 14 годину 13 липня.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зазначається, що сесію скликають у зв’язку з вимогою президента України.

Порядок денний засідання 13 липня:

проект закону про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 3659);

проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі та врегулювання порядку сплати податкового боргу (реєстр. № 3598);

проект постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року) (реєстр. № 3809);

проект закону про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо фінансового забезпечення проведення виборів (реєстр. №3712);

проект закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо фінансування проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (реєстр. №3712-1);

проект закону про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» (реєстр. № 3199);

проект закону про внесення зміни до статті 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати (реєстр. № 3708, 3708-1);

проект закону про внесення зміни до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України» (реєстр. № 3720);

проект закону про внесення змін до п.3 розділу Х «Перехідні та прикінцеві положення» закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі (реєстр. № 3719);

проект закону про внесення змін до закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та відновлення прав учасників освітнього процесу (реєстр. № 3719-1);

проект закону про внесення змін до закону України «Про повну загальну середню освіту» (щодо збереження санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) для можливості відновлення здоров’я дітей у тісній єдності з навчанням і вихованням, у співпраці лікарів та педагогів) (реєстр. № 3719-2);

проект постанови про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (реєстр. № 3815);

проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг (реєстр. № 2458);

проект закону про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України (реєстр. № 2424);

проект закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій (реєстр. № 3012);

проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю) (реєстр. № 3012-1);

проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19) (реєстр. № 3486);

проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння зайнятості та розширення можливостей працевлаштування населення для подолання негативних наслідків карантину, встановленого з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) (реєстр. № 3486-1);

проект закону про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості (реєстр. № 3739).

Раніше повідомлялося, що Рада збереться на позачергове засідання 14 липня.

Як відомо, «слуги» скликали позачергове засідання Ради. На порядку денному шість питань, зокрема законопроекти про «зелену» енергетику і стипендії та щорічну допомогу дітям-сиротам.

Крім того, у парламенті з'явилася постанова про дату місцевих виборів.

Також нагадаємо, що 8 липня Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України Аліну Свідерську. Вона зайде у Верховну Раду замість Святослава Вакарчука, який раніше склав мандат.

Читайте також: