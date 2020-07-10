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    «Південмаш» до 2023 року виготовить 5 тисяч електробусів

    нова енергія
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    &laquo;Південмаш&raquo;&nbsp;зобов&rsquo;язалося за кілька років&nbsp;виготовити 5000 електробусів і 7800 зарядних станцій - «Південмаш» до 2023 року виготовить 5 тисяч електробусів
    «Південмаш» зобов’язалося за кілька років виготовити 5000 електробусів і 7800 зарядних станцій

    Окрім електробусів, завод виготовить більше 8 тисяч зарядних станцій

    Українське підприємство «Південмаш» зобов’язалося до 2023 року виготовити 5000 електробусів і 7800 зарядних станцій. Про це свідчить Меморандум про співпрацю, який підписали Державне космічне агентство України, Державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» і південнокорейська компанія Caris.

    Сторони ухвалили програму спільних дій щодо локалізації виробництва електробусів і зарядних станцій, обміну ліцензійними угодами і технологіями, запланували спільну участь у виставках, обговорили можливості і потенціал експорту електробусів у Європу. Угода передбачає підписання договорів на суму 23 млрд грн з термінами виробництва до 2023 року.

    «Південмаш» довгий час був недостатньо завантажений і знаходився у тяжкому економічному стані, але зміг повністю зберегти працездатність і ефективність машинобудівного підприємства. Співпраця з Caris дозволить не тільки фінансово оздоровити підприємство, а й зберегти науково-технічний потенціал, відродити велике машинобудування», – сказав генеральний директор «Південмашу» Сергій Войт.

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