Колишній глава НКРЕКП, який втік з України, похвалився гарвардським дипломом



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За словами колишнього посадовця, повернення в Україну залежить від перебігу подій у найближчому майбутньому.

«Я – випускник» Гарвардської бізнес-школи», - Дмитро Вовк

Колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк завершив навчання у Гарвардській бізнес-школі минулого року. Про це він зазначив в інтерв’ю «Главкому».

«Навчання тривало чотири місяці, була велика інтенсивність. Проживання в гуртожитку разом з іншими людьми. На потоці нас було всього 120 чоловік, рівень людей – СЕО (керівники компаній) і рівень СEO-1, тобто заступники керівників. Мета навчання – підготуватися до наступного кроку в своїй кар’єрі, яку я на сьогоднішній день більше всього пов’язую з недержавним сектором. Навчання у Гарвардській бізнес-школі закінчив в квітні 2019 року, після чого навчався на програмах INSEAD у Франції, які були заплановані ще в 2018 році», – підкреслив Вовк.

За словами колишнього посадовця, повернення в Україну залежить від перебігу подій у найближчому майбутньому.

«Як тільки будуть перші результати розгляду справ, всім стане остаточно зрозуміло, що розслідування проводило не НАБУ, а ательє з пошиття кримінальних проваджень», – заявив Дмитро Вовк.

Нагадаємо, через скандальне розслідування у справі «Роттердам+» Дмитру Вовку доводиться переховуватися за межами України. Національне антикорупційного бюро (НАБУ) вже три роки намагається довести, що ціна вугілля, яка кілька років формувалась за цією формулою, містила корупційну складову. Після зміни влади в Україні і після запуску нового енергоринку, коли ціна вже не розраховувалася за спірною формулою, детективи НАБУ посилено взялись за розслідування. 8 серпня 2019 року вони оголосили підозри шести особам, двох навіть взяли під варту, але згодом відпустили. Серед головних підозрюваних також Дмитро Вовк. Фігурантів звинуватили у зловживанні службовим становищем, коли вони запровадили «Роттердам+». Досудове слідство у провадженні триває й досі.