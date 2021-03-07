  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Ціни на яблука злетять утричі. Коли чекати на подорожчання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Цьогоріч врожай яблук обіцяє бути гарним - Ціни на яблука злетять утричі. Коли чекати на подорожчання

    Цьогоріч врожай яблук обіцяє бути гарним

    Запаси вітчизняних фруктів на складах вже закінчуються

    Гарний врожай, але спочатку зліт ціни втричі – такий прогноз щодо українського яблука дають фермери та аграрні експерти, - повідомляє «Сьогодні».

    Ціни на яблука у столиці, на базарах виявилися нині дещо нижчими, ніж у великих супермаркетах. Зекономити виходить до 10 гривень на кілограмі. На київських ринках переважно торгують фруктами з Житомирщини, Чернігівщини та Вінниччини.

    Ціни, визнають продавці, ближче до весни дещо накрутили. Бо подорожчали солярка для транспорту, що доставляє яблука, а самих фруктів у сховищах майже не лишилося.

    Через те, що українське яблуко закінчується на складах, вже везуть імпортне. Зокрема, польське. І воно буде дешевшим, запевнили експерти.

    Значний стрибок цін прогнозують на травень – 75 гривень за кілограм. Тобто, втричі дорожче, ніж зараз. Такий неприємний прогноз ціни дали аграрні експерти. Чому українське дорожче імпортного, пояснили тим, що в Україні більшість яблук перероблять на сік та масово вивозять за кордон. Тому на продаж всередині країни лишається небагато.

    «Якщо ягід урожай буде хороший, і в травні не буде великих заморозків, ймовірність ціни в 50 гривень буде все нижчою, тому що люди з яблук переключаться на ягоди. Якщо ягід доступних не буде, і вони будуть по 100 гривень, як у червні минулого року, тоді яблуко за ціною 55-75 люди вочевидь куплять», – пояснює експерт аграрного ринку Олександр Хорев.

    Та є й приємні новини – цьогоріч врожай обіцяє бути гарним. Принаймні, на Київщині. Сприяла врожаю сніжна зима і тепер тішить фермера прогноз на весну. Сильних морозів на період цвітіння фруктових дерев синоптики не обіцяють, тож восени яблук буде багато.

    Читайте також:
    В Україні засилля імпортної свинини. Звідки її везуть
    Теги: ціни аграрії урожай фрукти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies