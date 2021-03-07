Ціни на яблука злетять утричі. Коли чекати на подорожчання

Запаси вітчизняних фруктів на складах вже закінчуються

Гарний врожай, але спочатку зліт ціни втричі – такий прогноз щодо українського яблука дають фермери та аграрні експерти, - повідомляє «Сьогодні».

Ціни на яблука у столиці, на базарах виявилися нині дещо нижчими, ніж у великих супермаркетах. Зекономити виходить до 10 гривень на кілограмі. На київських ринках переважно торгують фруктами з Житомирщини, Чернігівщини та Вінниччини.

Ціни, визнають продавці, ближче до весни дещо накрутили. Бо подорожчали солярка для транспорту, що доставляє яблука, а самих фруктів у сховищах майже не лишилося.

Через те, що українське яблуко закінчується на складах, вже везуть імпортне. Зокрема, польське. І воно буде дешевшим, запевнили експерти.

Значний стрибок цін прогнозують на травень – 75 гривень за кілограм. Тобто, втричі дорожче, ніж зараз. Такий неприємний прогноз ціни дали аграрні експерти. Чому українське дорожче імпортного, пояснили тим, що в Україні більшість яблук перероблять на сік та масово вивозять за кордон. Тому на продаж всередині країни лишається небагато.

«Якщо ягід урожай буде хороший, і в травні не буде великих заморозків, ймовірність ціни в 50 гривень буде все нижчою, тому що люди з яблук переключаться на ягоди. Якщо ягід доступних не буде, і вони будуть по 100 гривень, як у червні минулого року, тоді яблуко за ціною 55-75 люди вочевидь куплять», – пояснює експерт аграрного ринку Олександр Хорев.

Та є й приємні новини – цьогоріч врожай обіцяє бути гарним. Принаймні, на Київщині. Сприяла врожаю сніжна зима і тепер тішить фермера прогноз на весну. Сильних морозів на період цвітіння фруктових дерев синоптики не обіцяють, тож восени яблук буде багато.

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