Індекс Масляної: вартість млинців виросла в чотири рази

Як змінювалися ціни на інгредієнти для млинців

Свято Масляної в 2021 році в Україні розпочнеться 8 березня і триватиме до неділі, 14 березня. Традиційно головною стравою мають бути млинці, спечені з різними начинками.

В Україні вартість млинців за десять років зросла в чотири рази. Ще в 2012-му за 13,5 грн можна було приготувати 20 млинців, а зараз всього п'ять. Про це пише видання «Слово і діло».

Рецепт млинців простий (кількість інгредієнтів на 20 штук): 500 мл молока, 3 яйця, 320 грамів борошна, столова ложка цукру, столова ложка соняшникової олії, 30 грамів вершкового масла, склянка сметани.

Індекс Масляної

У 2012 році, щоб спекти 20 млинців потрібно було витратити 13,5 грн (один млинець коштував близько 70 копійок). У 2013 році ціна млинців трохи знизилася – до 13,2 грн.

У наступні роки вартість 20 млинців тільки зростала різними темпами: 2014 рік – 14,32 грн (+8,5%), 2015 – 18,84 грн (+31,6%), 2016 – 23,2 грн (+23,1%) 2017 – 31,82 грн (+37,2%), 2018 – 38,94 грн (+22,4%), 2019 – 41,41 грн (+6,3%), 2020 рік – 47,7 грн (+0,7%).

Приготування 20 млинців цьогоріч коштуватиме українцям 53,26 грн (+27,7%). Найдорожчими інгредієнтами всі 10 років були молоко і сметана, найдешевшим – борошно. А порівняно з минулим роком в 2021-му зросла ціна всіх складових для млинців.

Якщо в 2012-2013 роках на 13,5 грн можна було спекти 20 млинців, то в 2014 – вже 19, в 2015 – 14 млинців, в 2016 – 11 млинців, в 2017 – 8 млинців, в 2018 – 7 млинців, в 2019-2020 роках – 6 млинців. Цьогоріч за ці гроші вийде лише 5 млинчиків.