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    Економіка та фінанси

    В Україні засилля імпортної свинини. Звідки її везуть

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    Якщо в Україні виробники не знизять собівартість свиней, то в березні імпорт свинини продовжить збільшуватися - В Україні засилля імпортної свинини. Звідки її везуть

    Якщо в Україні виробники не знизять собівартість свиней, то в березні імпорт свинини продовжить збільшуватися

    Сьогодні ціна на свиней в Україні вище, ніж в провідних країнах-експортерах

    Імпорт свинини в Україну виріс у два рази в лютому, в порівнянні з січнем, і склав 3400 тонн. Про це повідомляє громадська організація Ukrainian Agribusiness Club (UAC).

    «Якщо аналізувати динаміку останніх п’яти років періоду січень-лютий, то в цьому році – обсяг імпорту рекордний», – уточнюють в UAC.

    Всього, в перші два місяці року в Україну завезли 5100 тонн свинини, що в 2,6 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

    Основними експортерами виступають світові лідери в цій галузі: Канада і країни ЄС (Данія, Польща, Голландія, Іспанія і Франція).

    На частку свіжої або охолодженої імпортної свинини в Україні припадає 51% від загального обсягу, мороженої – 49%.

    Причиною зростання імпорту UAC називає високу ціну м’яса на українському ринку: сьогодні ціна на свиней в Україні вище, ніж в провідних країнах-експортерах. Також в останні місяці спостерігається динаміка зниження ціни на свинину в країнах ЄС через спалах африканської чуми в Німеччині.

    Якщо в Україні виробники не знизять собівартість свиней, то в березні імпорт свинини продовжить збільшуватися. Вітчизняна свинина не в змозі конкурувати з імпортною, що може привести до проблем в галузі, відзначають в UAC.

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    Експорт української свинини зростає незначно: зростання на 33% (до 484 тонн) в перші два місяці року в порівнянні з січнем-лютим 2020 року. Експортується в основному морожена свинина – 99% від загального обсягу.

    Головні покупці української свинини – ОАЕ (55%, за останні два роки найбільший експортний ринок даної продукції для України), Гонконг (17,8% від загального обсягу експорту), Ангола (11%). У лютому українські експортери відкрили для себе новий ринок – Габон, – експортовано 27500 тонн.

    Теги: ЄС експорт імпорт ринок ціни Україна м'ясо
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