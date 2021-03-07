В Україні засилля імпортної свинини. Звідки її везуть

Якщо в Україні виробники не знизять собівартість свиней, то в березні імпорт свинини продовжить збільшуватися

Сьогодні ціна на свиней в Україні вище, ніж в провідних країнах-експортерах

Імпорт свинини в Україну виріс у два рази в лютому, в порівнянні з січнем, і склав 3400 тонн. Про це повідомляє громадська організація Ukrainian Agribusiness Club (UAC).

«Якщо аналізувати динаміку останніх п’яти років періоду січень-лютий, то в цьому році – обсяг імпорту рекордний», – уточнюють в UAC.

Всього, в перші два місяці року в Україну завезли 5100 тонн свинини, що в 2,6 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основними експортерами виступають світові лідери в цій галузі: Канада і країни ЄС (Данія, Польща, Голландія, Іспанія і Франція).

На частку свіжої або охолодженої імпортної свинини в Україні припадає 51% від загального обсягу, мороженої – 49%.

Причиною зростання імпорту UAC називає високу ціну м’яса на українському ринку: сьогодні ціна на свиней в Україні вище, ніж в провідних країнах-експортерах. Також в останні місяці спостерігається динаміка зниження ціни на свинину в країнах ЄС через спалах африканської чуми в Німеччині.

Якщо в Україні виробники не знизять собівартість свиней, то в березні імпорт свинини продовжить збільшуватися. Вітчизняна свинина не в змозі конкурувати з імпортною, що може привести до проблем в галузі, відзначають в UAC.

Експорт української свинини зростає незначно: зростання на 33% (до 484 тонн) в перші два місяці року в порівнянні з січнем-лютим 2020 року. Експортується в основному морожена свинина – 99% від загального обсягу.

Головні покупці української свинини – ОАЕ (55%, за останні два роки найбільший експортний ринок даної продукції для України), Гонконг (17,8% від загального обсягу експорту), Ангола (11%). У лютому українські експортери відкрили для себе новий ринок – Габон, – експортовано 27500 тонн.