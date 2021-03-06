Податкова тимчасово зупинила перевірки ліцензій на зберігання пального у аграріїв

Штраф за недекларування складає величезні 0,5 млн грн, і багато фермерів скаржаться, що податкова, користуючись цією нормою, просто «пресує» їх за формальні дрібниці

Державною податковою службою тимчасово призупинені фактичні перевірки до законодавчого розв'язання цього питання. Податківці готові долучатись до розробки пропозицій з перегляду санкцій щодо порушень. Про це повідомляє сайт ДПС.

«Проаналізувавши звернення Всеукраїнського конгресу фермерів з питань проведення перевірок щодо зберігання пального для власних потреб, а також дебати на засіданні міжвідомчої групи та комітетських слуханнях з питань ліцензування пального для власних потреб фермерів, ДПС з розумінням поставилась щодо подальших перевірок ліцензіатів», – ідеться у повідомленні.

Для врегулювання ситуації Голова ДПС Олексій Любченко провів зустріч з головою Всеукраїнського конгресу фермерів Іваном Слободяником.

Повідомляється, що керівництво ДПС погоджується із необхідністю перегляду суми штрафів за порушення умов зберігання пального.

Однак ДПС є органом виконавчої влади і діє в межах чинного законодавства. Врегулювання цієї проблеми знаходиться саме в законодавчій площині. Враховуючи це, Державною податковою службою тимчасово призупинені фактичні перевірки до законодавчого розв'язання цього питання. Податківці готові долучатись до розробки пропозицій з перегляду санкцій щодо порушень», – зазначили у податковій.

Також у відомстві наголосили, що усі матеріали перевірок, які знаходяться на стадії оскарження, будуть уважно розглянуті згідно із законодавством.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував ситуацію «Главкому».

«Я взагалі не заперечую проти того, аби зменшити штрафи. Сама система електронного адміністрування акцизного податку з палива та спирту була зроблена ще до нас. Але саме для аграріїв ще в 2019 році нами був встановлений унікальний простий механізм реєстрації місць зберігання палива заявочним способом. Мова не йде про видачу дозволів, не потрібно навіть надавати документи про введення в експлуатацію, треба просто повідомити. Звісно, треба відмовитись від придбання палива у «чорних» постачальників. Можливо, це комусь не подобається, але інакше не буде працювати легальний ринок палива у нашій державі, – розповів голова комітету.

Гетманцев не переконаний, що комітет підтримає зменшення штрафів, але пообіцяв порадитись з податковою і з Міністерством фінансів.

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