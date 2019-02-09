«Тунель кохання» на Рівненщині зареєстрували як торгову марку



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«Тунель кохання», що розташований біля селища Клевань у Рівненському районі, не має аналогів у Європі

Потенційна сфера застосування торгової марки досить широка

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія наше Рівне» зареєструвало як торгову марку «Тунель кохання» - назву популярної серед закоханих туристів локації Рівненської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив патентний повірений Юрій Трачук.

Зазначається, що відповідне свідоцтво отримане наприкінці 2018 року, компанія може використовувати торгову марку«Тунель кохання» сама або передавати права на неї іншим особам.

Патентний повірений додав, що потенційна сфера застосування торгової марки досить широка: це не лише реклама, друкована продукція, косметика, засоби гігієни, кондитерські чи алкогольні вироби, а й навіть послуги з охорони майна та фізичних осіб.

«Тунель кохання» - ботанічний феномен, зелений тунель у лісовому масиві, утворений заростями дерев та кущів. Сплітаючись між собою гілками і листям, вони виглядають наче тунель арочної форми. Тунель довжиною майже 4 км, розташований біля селища Клевань, що у Рівненському районі, не має аналогів у Європі. Тунель - місце паломництва туристів та закоханих пар.