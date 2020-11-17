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    Економіка та фінанси

    Turkish Airlines ввела плату за вибір місця заздалегідь

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    Безкоштовно заздалегідь вибирати місце зможуть пасажири економ-класу, які мають статус Elit або Elit Plus в програмі лояльності - Turkish Airlines ввела плату за вибір місця заздалегідь
    Безкоштовно заздалегідь вибирати місце зможуть пасажири економ-класу, які мають статус Elit або Elit Plus в програмі лояльності
    Фото: avianews.com

    Нові правила діють для всіх нових замовлень, які включають перельоти, починаючи з 1 січня 2021 року

    Авіакомпанія Turkish Airlines з 12 листопада 2020 року ввела плату за вибір місця заздалегідь в економ-класі на міжнародних рейсах.

    Про це йдеться в пресрелізі компанії, передає Avianews.

    Повідомляється, що нові правила діють для всіх нових замовлень, які включають перельоти, починаючи з 1 січня 2021 року. На рейси до цієї дати вибір залишився безкоштовним для стандартних рядів.

    Вартість послуги залежить від протяжності рейсу і типу місця. Стандартне місце коштує від $9 до 39, місце в аварійному ряду або в ряду зі збільшеним простором для ніг – від $19 до 109.

    Безкоштовно заздалегідь вибирати стандартне місце на міжнародних рейсах зможуть ті пасажири економ-класу, які мають статус Elit або Elit Plus в програмі лояльності Miles & Smiles.

    Решта пасажирів зможуть вибрати місце без додаткової плати за 26 годин до вильоту або під час онлайн-реєстрації. Вибір будь-яких місць в бізнес-класі залишився безкоштовним.

    Теги: літак авіаперевезення послуги квиток
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