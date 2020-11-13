У Каліфорнії під час посадки впав літак, пілот загинув

Пілот був один у легкомоторному літаку

Легкомоторний літак Cessna 172 під час посадки зачепив лінії електропередач

В американському штаті Каліфорнія легкомоторний літак Cessna 172 під час посадки зачепив лінії електропередач (ЛЕП) і впав. Про це в четвер, 12 листопада, повідомив телеканал ABC7.

Зазначається, що на місці аварії почалася пожежа, пілот загинув.

«Трагедія сталася, коли Cessna 172 наближався до злітно-посадкової смуги аеропорту Вайтмен в долині Сан-Фернандо. Він впав на припарковані автомобілі. Рятувальники негайно знеструмили ЛЕП», – йдеться у повідомленні.

Californie : Un petit avion (Cessna 172) qui s'apprêtait à atterrir à l'aérodrome de Whiteman s'est écrasé dans le quartier résidentiel de Pacoima à Los Angeles. Le pilote qui était seul à bord est décédé



( via @KevinTakumi) pic.twitter.com/JGDtJZ8Uoo — Alexandre (@alex_le_bars) November 12, 2020

На борту літака перебував тільки пілот, його особа встановлюється.

Розслідуванням інциденту зайнялися Федеральне авіаційне управління США і Національна рада з безпеки на транспорті.