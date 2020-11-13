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    У Каліфорнії під час посадки впав літак, пілот загинув

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    Пілот був один у легкомоторному літаку - У Каліфорнії під час посадки впав літак, пілот загинув
    Пілот був один у легкомоторному літаку

    Легкомоторний літак Cessna 172 під час посадки зачепив лінії електропередач

    В американському штаті Каліфорнія легкомоторний літак Cessna 172 під час посадки зачепив лінії електропередач (ЛЕП) і впав. Про це в четвер, 12 листопада, повідомив телеканал ABC7.

    Зазначається, що на місці аварії почалася пожежа, пілот загинув.

    «Трагедія сталася, коли Cessna 172 наближався до злітно-посадкової смуги аеропорту Вайтмен в долині Сан-Фернандо. Він впав на припарковані автомобілі. Рятувальники негайно знеструмили ЛЕП», – йдеться у повідомленні.

    На борту літака перебував тільки пілот, його особа встановлюється.

    Розслідуванням інциденту зайнялися Федеральне авіаційне управління США і Національна рада з безпеки на транспорті.

    Теги: пожежа трагедія США авіакатастрофа літак смерть рятувальники Twitter
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